Geruisloos naar 200 kilometer per uur: de Camry van Roel rijdt als een vorst

Mijn Allessie Corrie haalde rijbewijs op haar 60ste, speciaal voor deze ‘gouden koets’: ‘Hij rijdt als een zonnetje’

De ouders van Con Persoon (75) hadden een groot gezin, dus was er altijd wel een kind dat hen kon brengen. Totdat al het kroost de deur uitging. Zijn moeder haalde daarom rond haar 60ste alsnog haar rijbewijs om rond te toeren in hun Volvo 164 uit 1971. Die gouden koets is altijd in de familie gebleven. Wij gingen langs voor de rubriek Mijn Allessie.

28 december