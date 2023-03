Gewonden liggen twee dagen naast dode vrienden in autowrak: ongeval bleef onopgemerkt in Wales

Toen vijf jonge vrienden vrijdagavond niet terugkeerden naar huis, zijn ze door hun families als vermist opgegeven. Pas 46 uur later werd hun Volkswagen Tiguan ontdekt achter een dijk, verborgen door bomen. In de auto werden twee dode 21-jarige vrouwen en een dode 24-jarige man gevonden. Een 20-jarige vrouw en een 32-jarige man overleefden het ongeval, maar raakten zwaargewond. De slachtoffers zijn ontdekt door een voorbijganger.

De twee overlevenden probeerden volgens de Britse krant The Sun om hulp te roepen terwijl ze klem zaten tussen hun overleden vrienden. Maar niemand was dichtbij genoeg om ze te horen, ook al omdat het verkeer er vlak langs raasde. De ongevalsplek werd afgeschermd door omringende woningen en een tuincentrum. De zwaargewonden wachtten sinds zaterdagochtend vroeg op hulp, maar konden niet bewegen door gebroken ledematen.

De moeder van een overlevende jonge vrouw vertelde aan The Sun dat ze drie keer langs de plaats van het ongeval reed in een wanhopige zoektocht naar haar dochter - niet wetende dat zij slechts enkele meters verderop vastzat in een autowrak. De 20-jarige brak haar nekwervels en ruggengraat en liep een hersenbloeding op. Ze was half bewusteloos en is inmiddels geopereerd.