Gewoon een Golf, maar dan elektrisch

Hij heeft al het goede van een gewone Golf, maar rijdt volledig elektrisch. En ja, daar zitten nog wel wat haken en ogen aan.

De revolutie moet bij Volkswagen nog beginnen. Volgend jaar komt de I.D., Volkswagens eerste auto die vanaf de basis als volledig elektrisch model is ontwikkeld. Tot het zover is, moeten we het doen met de e-Golf. Dat is eigenlijk een gewone Golf, inclusief het bekende, prettige rijgedrag, maar zijn elektrische aandrijving maakt hem nét even anders. Voor zakelijke rijders brengt hij natuurlijk het voordeel van slechts 4 procent bijtelling met zich mee. Ook een sterk punt zijn de lage gebruikskosten, want stroom is nu eenmaal goedkoper dan brandstof.

Maar nadelen zijn er ook. Dat begint al bij een forse aanschafprijs, vanaf € 39.450. Zoals elke Golf is ook deze lekker ruim, voor zowel passagiers als bagage. En de elektrische aandrijving brengt een standaard bijgeleverde automaat met zich mee. Verder is het een bijzondere ervaring om met zo'n elektrische auto superstil het verkeer in te gaan. Samen met het goede zitcomfort en de prima veerkwaliteiten van het onderstel leidt dit tot een auto waarin het heerlijk ontspannen rijden is.

De Golf rijdt vlot, zoals zo'n beetje elke elektrische auto, maar sommige concurrenten trekken aanzienlijk sneller op. Ook bij de laadpaal is de snelheid ver te zoeken. Zijn de batterijen leeg, dan heeft deze VW er bij een doorsnee laadpaal minimaal een uur of acht voor nodig om bij te tanken. Goed nieuws is dan weer wel dat hij, in tegenstelling tot sommige andere elektrische auto's, zo'n beetje alle soorten stroomaansluitingen aan kan. Dus ook de nieuwe generatie snel-laders. Het meest teleurstellend is het beperkte rijbereik. Op papier kan de e-Golf 300 kilometer ver komen. Dat doen de Opel Ampera-e (520 km)en de nieuwe Nissan Leaf (370 km) beter. Tijdens deze test kwam de elektrische Volkswagen vaak niet meer dan 250 km ver, voordat hij weer aan de laadpaal moest.

CONCLUSIE

Met zijn ruimte, comfort en prettige weggedrag is de e-Golf uitstekend geschikt als gezinsauto. Helaas blijft zijn rijbereik achter bij de concurrentie.

EINDCIJFER

7,2

PLUS

Ruim.

Comfortabel.

Lage bijtelling.

MIN

Forse aanschafprijs.

Beperkt rijbereik.

Niet de snelste.

EXTRA TESTNOTITIES

- De radio heeft geen draaiknop, maar alleen toetsen voor het volume. Dat werkt toch echt trager en daardoor onhandiger.

- Deze elektrische auto weet zijn elektrische aandrijving goed te verhullen. Zelfs het tankklepje doet vermoeden dat daar gewoon een vulopening achter zit. Maar het blijkt de stroomaansluiting te zijn.

- Dit is een van de weinige auto’s die je desgewenst kunstmatig geluid kan laten maken, zodat de omgeving weet dat hij eraan komt. Met een knopje tussen de voorstoelen zet je dat geluid heel eenvoudig aan of uit.

- Naast de automaathendel zit een knop waarmee je voor de rijstijl kan kiezen. Het gaat er dan om of je de batterij zoveel mogelijk wil sparen of dat je juist alle elektrokracht wil benutten.