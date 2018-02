Google rijdt 9000 kilometer autonoom, Mercedes-Benz drie

Volledig scherm Google heeft duizenden mini-vans besteld, die volgend jaar autonoom taxiritten moeten gaan aanbieden © Waymo

Wanneer het gaat om rijden zonder ingrepen door een bestuurder, heeft de robotwagen van Google-zus Waymo op dit moment de beste papieren. Gemiddeld kan de Waymo 9.000 kilometer afleggen zonder dat beveiligingsbestuurders moeten ingrijpen. In totaal ging het om slechts 63 ingrepen in twaalf maanden. De chauffeurs van Nissan moesten elke 330 kilometer ingrijpen. In twaalf maanden waren er 24 noodonderbrekingen. De auto's van Nissan reden slechts 8000 testkilometers in totaal.

Elke 2,9 kilometer ingreep

Mercedes-Benz deed het niet echt goed. Hier moesten bestuurders elke 2,9 kilometer ingrijpen. Over een afstand van in totaal 1750 kilometer hadden de robotauto’s in 602 gevallen de hulp van de bestuurder nodig. General Motors presteerde veel beter: de beveiligingschauffeurs in de auto's van de GM-dochteronderneming Cruise moesten slechts om de 2000 kilometer ingrijpen.

567.365 kilometer

De cijfers zijn afkomstig van de California Transport Authority. In deze Amerikaanse staat mogen zelfrijdend auto’s de weg op. Afstandskampioen was Google dochter Waymo. Die laatste reden maar liefst 567.365 km op de openbare weg. De GM-dochteronderneming Cruise haalde in totaal ongeveer een derde van die afstand.

Robot-taxi