‘Groene’ minister Duitsland verruilt elektrische auto stiekem voor benzinemodel

Frankrijk contro­leert toch streng op negatieve coronates­ten bij grensover­gang

6 juli De Franse politie controleert streng of toeristen beschikken over de nodige toegangsvoorwaarden om het land te betreden. Zelfs bij een doorreis moeten reizigers aan alle voorwaarden voldoen. Dat blijkt uit een reportage van het Vlaamse VTM Nieuws. Reizigers moeten in het bezit zijn van een negatieve PCR-test, antigeentest of een vaccinatiebewijs.