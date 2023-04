Groot deel verkeersdoden veroorzaakt door koppigheid: dit zijn de beste fietshelmen

Dat er in Nederland zoveel doden vallen onder fietsers, komt vooral doordat het aantal fietsers met helm zeer dungezaaid is. En dat terwijl een goede helm niet extreem duur hoeft te zijn en er steeds hippere modellen verschijnen.

Nederlanders denken over fietshelmen hetzelfde als skiërs over een skihelm in de jaren 80. Ze vinden 'm overbodig, het is iets voor kinderen, niet stoer, je haar gaat ervan in de war en na verloop van tijd gaat-ie jeuken. Maar waar je in de Alpen tegenwoordig geen skiër meer tegenkomt zonder hoofdbescherming, fietst Nederland onbekommerd helmloos voort.

‘Kortdurend effect’

Volgens Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland zijn wij het land van Hoe sterk is de eenzame fietser van Boudewijn de Groot. ,,Met de wind door je haar", zegt hij. ,,En daar hoort geen helm bij. In het verleden is vaak geprobeerd om te veranderen, maar bijvoorbeeld pilots op scholen met het uitdelen van gratis fietshelmen hadden telkens een kortdurend effect. Een helm is onhandig, vinden Nederlanders. Want waar berg je 'm bijvoorbeeld op?”

Dat deze ingebakken aversie tegen de fietshelm - zeker met de opkomst van de snelle elektrische fietsen in het achterhoofd - niet lang goed kan blijven gaan, werd vanochtend bekend. Vorig jaar kwamen 291 fietsers om het leven kwamen, het hoogste aantal sinds 1996 (het begin van de registratie). Zeker ten opzichte van het totaal aantal van 737 verkeersdoden is dat een gigantisch percentage.

Helm verkleint kans op ernstig hoofdletsel met 60 procent

Veiligheid.nl concludeerde eerder dat een derde van de slachtoffers met ernstig letsel (22.000 per jaar) fietsers van 55+ zijn. Uit onderzoek bleek verder dat het dragen van een helm bij een ongeval de kans op ernstig hoofdletsel tot wel 60 procent vermindert.

Hoewel de opmars van de e-bike onmiskenbaar zorgt voor meer helmen in het verkeer, is het percentage fietsers met helm nog altijd klein. Een helm voorkomt ook geen ongevallen én is niet in alle gevallen effectief. Bots je keihard frontaal op een auto, dan maakt het echt geen enkel verschil.

Speedpedelec? Helm verplicht

Rijd je op het allersnelste type e-bike, dan ben je sowieso wettelijk verplicht een helm te dragen. En niet zomaar een, zegt Kees Bakker alias ‘TestKees’, van de Fietsersbond. ,,Een speedpedelec-helm krijgt als keurmerk NTA8776, als-ie zwaardere valtesten goed doorstaat. Een ‘gewone’ fietshelm moet aan de binnenzijde de Europese veiligheids­norm EN1078 vermelden. Dat betekent dat de helm bij een eenzijdig ongeval een klap kan opvangen als de fietser met zo’n 20 kilometer per uur op een vlakke ondergrond smakt of met 17 kilometer per uur op een stoeprand.

Kinderen hebben een afwijkende code, EN1080. Die zegt niets over de helm, want die is identiek, maar alles over de sluiting. Die moet zó zijn ontworpen dat hij bij een bepaalde kracht automatisch losschiet, om te voorkomen dat kinderen die tijdens het spelen vergeten hun helm af te zetten, bijvoorbeeld achter een klimrek blijven hangen.’’

Quote Ik zou een helm beslist niet in een Chinese webshop kopen Kees Bakker, Fietsersbond

Dat Europese keurmerk is verplicht voor helmen (‘Ik zou hem beslist niet in een Chinese webshop kopen’), maar het dragen ervan niet. Een wettelijke helmplicht zou volgens Bakker ook veel ongewenste effecten hebben. ,,Bijvoorbeeld dat mensen door die extra drempel de fiets vaker laten staan. Bovendien vind ik dat de overheid moet inzetten op preventie en een veilige infrastructuur. Als je puur naar de statistieken van val­ongelukken kijkt, dan is het logischer om als senior een helm te dragen als je de trap op- of afgaat, dan wanneer je op een fiets stapt.’’

Hip en handig: de Spaanse Closca is inklapbaar.

Een fietshelm dragen is dus een vrij­willige keus, vindt Bakker. Maar als je er een wil dragen: welke dan? Want het aanbod is groot, in soort, maat, uitvoering én prijs. De ANWB testte ­vorig jaar elf fietshelmen van populaire merken zoals Abus, Lazer en B’Twin. Ongeacht het prijsniveau scoorden die qua veiligheid allemaal een voldoende. De allerbeste was volgens de ANWB de Uvex ­city-i-vo MIPS (circa €125). De Spe­cialized Align II was bijna net zo goed, maar een heel stuk goedkoper (rond de €45).

Bakker: ,,Omdat de helmen hetzelfde keurmerk hebben, maakt het voor de bescherming niets uit of het de goedkoopste van de Lidl is of een design-exemplaar van 200 euro. Of dat het een skate- of racehelm is. Wel geldt doorgaans: hoe lichter, hoe duurder. En je betaalt voor extra features zoals insectengaas, ventilatie of een vizier. Het belangrijkste is dat de helm lekker zit. Passen dus, net zoals met schoenen. Zonder het riempje moet de helm al goed blijven zitten. Als je dan op de helm duwt, moet de druk evenredig worden ­verdeeld.’’

Quote Omdat de helmen hetzelfde keurmerk hebben, maakt het voor de bescher­ming niets uit of het de goedkoop­ste van de Lidl is of een de­sign-exem­plaar Kees Bakker, Fietsersbond

Een fietshelm koop je nóóit tweedehands, want eventuele beschadigingen na een klap kunnen onzichtbaar zijn. Daarom moet je een helm na een valpartij en anders om de 3 à 5 jaar vervangen. Laat de helm ook niet lang in de zon liggen, want dat is niet bevorderlijk voor het schuim.

Luchtkussen

Denk je (ook met het oog op je coupe) met geen haar op je hoofd om een helm op te zetten? Dan is de Hövding, een airbag-nekband van 350 euro, misschien wat. ,,Qua draagcomfort viel hij me tegen. Een gewicht van een kilo vond ik niet prettig om mijn nek’’, zegt tester Kees Bakker. ,,Qua bescherming heb ik wel meer vertrouwen in een airbag die je hele hoofd als een zacht kussentje inkapselt dan in het laagje piepschuim van een helm. In thuisland Zweden is hij vrij populair, maar in Nederland moet ik de eerste in het wild nog tegenkomen.’’

Een fietshelm zet je doorgaans niet voor je lol of voor het gezicht op. Al zou de Spaanse Closca (vanaf €70) daar een uitzondering op kunnen zijn. Het design is hip én doordacht, want deze helm klap je heel simpel in tot een compact pakketje dat bijna de helft zo klein is. Daarmee is die andere reden om geen helm te dragen (‘waar laat je hem na de rit?’) ook meteen geneutraliseerd.

