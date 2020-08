Grootste krimp auto- en motorbranche in 25 jaar

De Nederlandse auto- en motorbranche heeft in het tweede kwartaal op jaarbasis te maken gehad met de grootste krimp in 25 jaar. Door de uitbraak van het coronavirus sloten fabrieken tijdelijk de deuren en daalde de vraag naar nieuwe auto’s. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat de omzetontwikkeling in de branche sinds 1995 volgt.

De omzet van de importeurs van nieuwe personenauto’s daalde in het tweede kwartaal het sterkst. Zij zetten ruim 40 procent minder om dan een jaar eerder. De enige deelbranche die niet in de dubbele rode cijfers noteerde, was de motorbranche. De omzet was wel lager, maar met bijna 6 procent bleef de krimp beperkt.

Handel en reparatie van personenauto’s was in het eerste kwartaal nog de enige deelbranche waar de omzet steeg. Ook deze branche werd in het tweede kwartaal geraakt en zette ruim 21 procent minder om.

Het aantal vacatures in de auto- en motorbranche is in jaren niet zo laag geweest. In het tweede kwartaal waren 2300 banen beschikbaar, tegen 2800 in het eerste kwartaal.

Ondernemers in de branche zijn aan het begin van het derde kwartaal minder somber dan drie maanden geleden. Het ondernemersvertrouwen steeg van min 46,9 naar min 9. Een negatieve stand geeft aan dat er onder ondernemers meer pessimisten zijn dan optimisten.