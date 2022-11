Halflege showrooms bij autodealers: ‘Wat je weet te bemachtigen, is binnen twee weken weg’

Dit ‘hoofdpijn­dos­sier’ is nu de snelste productie­au­to op de Nürburg­ring

De snelste productieauto op de Nordschleife van de Nürburgring in Duitsland is de Mercedes-Benz AMG One. De supersportwagen zou jaren geleden al klaar zijn, maar werd door allerlei problemen een hoofdpijndossier voor Mercedes. Nu lijkt de auto toch alles goed te doen.

10 november