Hanaw (29) dacht dat ze haar auto pas als gepensioneerde kon kopen, maar nee hoor; ze heeft 'm

Waar landt een traumaheli­kop­ter en waarom gaat een slachtof­fer niet altijd mee?

Ze vliegen bijna dagelijks over onze hoofden: traumahelikopters. Is zo’n gele heli in de lucht, dan is er ergens een medische noodsituatie en moet er gehandeld worden. Het is vaak de snelste manier om een gespecialiseerde trauma-arts naar de locatie te brengen, maar het landen en vervoeren? Dat blijft elke keer vragen oproepen.

15 november