Hans (77) kreeg een gratis NSU mee naar huis, maar moest hem wel in ere herstellen

We rijden steeds vaker elektrisch, maar een brandende accu is niet te blussen

Steeds meer Nederlanders kiezen voor elektrisch rijden en daar hebben hulpdiensten - als het misgaat - de handenvol aan. Een brandende accu is onmogelijk te blussen, waardoor de brandweer niet zelden uren moet wachten op een container om het voertuig in onder te dompelen. Zelfs dan kan het nog een dikke week duren voordat het gevaar is geweken. Een alternatief voor het tijdrovende proces is er nog niet.

10 oktober