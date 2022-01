Harde knallen en veel schade, Melissa (26) werd vanaf een viaduct bekogeld met eieren: ‘Levensgevaarlijk’

Het is woensdagavond 22.30 uur. Kwint rijdt op de A12 in haar rode Volkswagen Golf 5 GTI. Ze is dol op het ding, dat haar ouders voorschoten en ze nét heeft afbetaald. Een autoliefhebber noemt ze zichzelf. Haar wagen is haar alles. Maar dan ziet ze een schim op het viaduct bij Shell Bloemheuvel, bij het Utrechtse dorp Woudenberg.



Ze herinnert zich dat ze twee jongens en een donkere auto zag op het moment dat de eieren naar beneden kwamen. Maar daar lang over nadenken, kon ze niet. In een fractie van seconden hoort ze harde klappen op haar auto. De brillenkoker die aan het plafond hangt, valt naar beneden. In een reflex drukt ze op haar claxon - ‘Maar dat had natuurlijk helemaal geen zin’ - en stuurt ze haar auto richting vluchtstrook. Op dat moment zit ook haar voorruit helemaal onder het eiwit en eigeel. ,,Door de automatische ruitenwissers zag ik wel een beetje, maar het bleef maar vanaf het dak naar beneden druipen.”