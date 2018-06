Heeft iemand weleens nagedacht over deze teller-fraude?

Veel mensen denken dat tellerstanden van gebruikte auto's heilig zijn, dankzij de Nationale Auto Pas. Maar als ik een nieuwe auto koop en rond de 50.000 kilometer per jaar rijd, dan zou ik bij mijn fijnste garage net voor de eerste APK-keuring de tellerstand kunnen laten terugdraaien naar 5.000 km. Komt de auto later weer in de garage, dan blijkt dat de kilometerstand is opgelopen en geeft de Nationale Auto Pas aan dat het klopt. Heeft men hier weleens over na gedacht?