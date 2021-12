Héél ruim, maar goedkoop is anders: is een ‘omgebouwde bestelbus’ nog een slimme koop?

VIDEO / TESTZo’n tien jaar geleden was een tot personenwagen omgebouwde bestelbus de voordeligste manier om een hele ruime gezinsauto te rijden. Tegenwoordig zie je zulke modellen steeds minder: onder meer de CO2-belasting heeft ze veel duurder gemaakt. Mercedes-Benz houdt stug vol met de nieuwe Citan Tourer, maar is die het doorsparen nog waard?

Personenwagenversies van bedrijfswagens waren lange tijd een aantrekkelijk alternatief voor ‘normale’ ruime gezinsauto’s. Bij automerk Renault kon je bijvoorbeeld voor een Scenic kiezen, maar voor flink minder geld had je de veel ruimere Kangoo voor je deur staan. Bij Volkswagen kon je een Touran kiezen, maar ook gaan voor een Caddy Combi. Bij Citroën kochten liefhebbers van design en comfort bijvoorbeeld een C4 Picasso, terwijl de meer praktisch ingestelde mens om de sleutels van een Berlingo kon vragen.

Volledig scherm De nieuwe Mercedes-Benz Citan is er ook als Tourer, de personenwagenversie met vijf zitplaatsen. Leuk weetje: de koplampen zijn identiek aan die van de Mercedes B-klasse © Mercedes-Benz

Door zo’n omgebouwd bedrijfsbusje te kiezen kreeg je weliswaar een wat minder modieuze, minder fraai afgewerkte en minder comfortabel rijdende auto, maar je hield zo maar duizenden euro’s in je zak. Om Renault nog maar eens als voorbeeld te nemen: in 2006 kocht je een ‘luxe’ gezinsauto zoals een Scenic voor zo’n 25.800 euro. In hetzelfde jaar was het ‘personenbestelbusje’ op basis van de Kangoo voor minder dan 18.000 euro beschikbaar. En dat voordeel sprak heel wat Nederlanders jarenlang aan; dit soort vervoermiddelen was jarenlang behoorlijk populair in ons land.

Toch zie je ze de laatste jaren steeds minder: onder meer vanwege de strengere veiligheidseisen en uitstootnormen lukt het autofabrikanten steeds minder goed om de prijzen laag te houden. Daarmee valt het voornaamste (prijs-) voordeel ten opzichte van andere modellen weg en kiezen consumenten eerder voor een ‘luxere’ personenwagen. Mede daardoor zijn auto’s zoals de Volkswagen Caddy Combi en de Renault Kangoo Family inmiddels van de Nederlandse markt verdwenen. Bij Citroën bestaat de Berlingo nog wel, maar alleen in volledig elektrische variant en die kost al minimaal 38.000 euro – vijfduizend euro meer dan een Grand C4 SpaceTourer op benzine!

Volledig scherm Dit is de Mercedes-Benz Citan als gesloten bestelwagen; een tweede schuifdeur aan de zijkant is optioneel © Mercedes-Benz

Maximaal 7 stoelen

Ondanks deze trend zijn er merken die stug volhouden met personenversies van hun bedrijfswagens. Het meest recente voorbeeld is Mercedes-Benz met de nieuwe Citan: die is er als gesloten bestelwagen in twee verschillende lengtes, maar je kunt hem ook als Tourer bestellen. Momenteel krijg je dan altijd een ‘korte’ variant (4,49 meter) met vijf zitplaatsen, maar volgend jaar volgt ook een verlengde versie waar maximaal zeven stoelen in zitten. Daarmee heb je bijvoorbeeld een alternatief voor de Mercedes GLB, die significant prijziger is. Daarover later meer.

Eerst het interieur: de achterbank biedt een indrukwekkende en prettige hoeveelheid ruimte. Zelfs hele lange achterpassagiers kunnen hun benen en hoofden zonder problemen kwijt, en zitten op stoelen die verrassend comfortabel zitten. Bij de Citan Tourer heb je standaard twee schuifdeurtjes aan de zijkant (bij de bestelversie kost de tweede 337 euro extra) die een eenvoudige entree mogelijk maken. Om in de eveneens gigantische bagageruimte te komen, kun je kiezen uit de standaard aanwezige grote klep of twee aparte deurtjes die tot 180 graden open scharnieren.

Volledig scherm De achterbank van de Mercedes-Benz Citan Tourer biedt veel ruimte en is in twee (ongelijke) delen neerklapbaar © Mercedes-Benz

Het meenemen van grote en kleine spullen is dus kinderspel: met de achterbank in gebruik passen er weliswaar geen twee europallets in (zoals in de gesloten bestelwagen), maar de ruime is mooi groot en handig vierkant. Opvallend is dat de achterbankleuning – die overigens erg netjes en eenvoudig is om te klappen – bestaat uit twee ongelijke delen van 40 en 60 procent. Het was handiger geweest als alle je de drie stoelen onafhankelijk kon omklappen: dat maakt de ruimte nóg flexibeler inzetbaar.

Veel minder Kangoo

Voorin de nieuwe Citan kijk je tegenwoordig uit op een dashboard dat vele malen mooier is dan dat van het vorige model. Mercedes kreeg bij de eerdere generatie veel klachten omdat het binnenste wel érg leek op dat van de Renault Kangoo, waar de auto zijn genen mee deelt. Die kritiek was terecht en zo te zien heeft Mercedes geluisterd, want in de nieuwe Citan zie je onder meer de typische ronde ventilatieroosters die het Duitse merk ook in andere modellen toepast. Her en der zie je nog wel wat onderdelen uit de magazijnen van Renault (zoals de knoppen van de ruitbediening), maar het stoort stukken minder.

Volledig scherm Vanbinnen is er veel meer onderscheid ten opzichte van de Renault Kangoo dan bij de vorige Citan. Een goede zaak, al is de basisversie wel erg sober © Mercedes-Benz

Wel loont het om het interieur designpakket aan te vinken. Het standaard Citan-interieur ziet er bedroevend simpel uit, met keiharde materialen zonder enige flair. Het stuur is gemaakt van goedkoop plastic en voelt onaangenaam goedkoop aan. Prima in een bestelwagen die elke dag de bouwplaats op moet, in een personenauto van deze prijs past het niet. Voor 256 euro extra voegt Mercedes echter wat hoogglans panelen en chroomkleurige randjes toe en dat kan de Citan goed gebruiken.

Ook het befaamde MBUX-bedieningssysteem (Mercedes-Benz User eXperience) is optioneel beschikbaar voor de Citan, al werkt het veel minder goed dan in bijvoorbeeld een nieuwe C-klasse. Daar kan je met een stemcommando bijvoorbeeld de temperatuur laten aanpassen. Het oudere systeem in de Citan kan dat nog niet, dus qua technologie staat dit model wat lager op de ladder dan bijvoorbeeld een GLB. Voor een meerprijs van 720 euro krijg je wel een mooi scherm op je dashboard, terwijl je voor nog eens 400 euro ook ingebouwde navigatie hebt. Voor zakelijke berijders (zoals wagenparkbeheerders van bedrijven) kan MBUX ook handig zijn, omdat het systeem te koppelen is aan voertuigvolgsystemen.

Volledig scherm Bij de basisversie zit er geen kleur op de bumpers van de Citan Tourer. Een beetje karig is dat wel, op een auto van ruim 33.000 euro © Mercedes-Benz

Het doorsparen waard

Het is jammer dat de Citan een verouderde versie van MBUX aan boord heeft, juist omdat het in andere Mercedes-modellen zo goed functioneert. Als je een Mercedes kiest, doe je dat onder andere vanwege de bovengemiddeld goede techniek. Dat kan nota bene dé reden zijn om door te sparen voor dit merk. Dat het nieuwste model niet de beste versie mee krijgt, is dus een misser. Voor een bestelwagen is dat nogmaals minder erg, maar voor een relatief prijzige personenwagenversie gelden nu eenmaal andere regels.

Als bedrijfswagen is het kleinere familielid van de Mercedes-Benz Vito en Sprinter namelijk verkrijgbaar vanaf 17.225 euro (exclusief btw en bpm, aangezien die voor ondernemers niet relevant zijn). Dat is zo’n 3000 euro meer dan een vergelijkbare Renault Kangoo kost: daar krijg je dus een fraaier interieur voor, maar ook auto die beter rijdt. Naar eigen zeggen heeft Mercedes-Benz het onderstel van de Citan behoorlijk aangepast in vergelijking met de Renault: onder meer door het gebruik van dikkere stabilisatorstangen, aangepaste veren en soepelere dempers is met name het comfort verbeterd. Dat klopt, want zelfs in vrijwel onbeladen toestand rijden alles Citan-varianten niet als een goedkope, rammelende en stuiterende bestelbus.

Volledig scherm Deze Vision EQT is nog een studiemodel, maar zo gaat de toekomstige luxe, elektrische versie van de Citan er ongeveer uit zien © Mercedes-Benz

eCitan en EQT komen er aan

Bovendien is de besturing aangenaam gevoelig en direct, waardoor je zelfs een vleugje rijplezier kunt ontdekken. In Nederland kun je bij de Citan Tourer trouwens kiezen uit een 1,5-liter viercilinder dieselmotor met 95 paardenkrachten (70 kilowatt) of 116 pk (85 kW). Wie liever geen diesel meer wil rijden, zit vast aan een 1,3-liter viercilindermotor die op benzine loopt en naar wens 102 of 131 pk (75 of 96 kW) levert. In een later stadium volgt er ook een elektrische eCitan, die naar verwachting zo’n 285 kilometer per laadbeurt kan halen. Die auto krijgt volgend jaar bovendien gezelschap van een luxer aangeklede EQT, net zoals de huidige EQV leverbaar is naast de e-Vito bestelwagen.

Tot slot een lastig punt van de geteste Citan Tourer met verbrandingsmotor: hij is er pas vanaf 33.327 euro. Dit flinke prijsverschil ten opzichte van de bestelwagen komt grotendeels door ons belastingsysteem: wie een personenauto bestelt, kan immers geen btw terugvragen en moet gewoon bpm betalen. Bovendien zijn auto’s per definitie duurder geworden: voor de goedkoopste (en flink krappere) Mercedes-Benz B-klasse betaal je immers ook minimaal 35.000 euro. Maar dan nog: kleed de Citan een beetje leuker aan en je kruipt ook hier al snel richting de veertig mille. Dit is de voordeligste manier om een heel ruime, nieuwe Mercedes te rijden, maar het is en blijft vrij veel geld voor het type auto.

