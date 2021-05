Helmplicht voor de snorfiets: ‘Nu alle e-bikes nog’

Ook bij scooterwinkel Scooterspot in Amsterdam vinden ze dat de politiek meer aandacht mag hebben voor de e-bikes. ,,Wij denken dat de helmplicht voor snorscooters gaat zorgen voor een verschuiving naar met name de elektrische fietsen. Die kunnen - en dan heb ik het niet over speed-pedelecs - met wat aanpassingen 50 kilometer per uur halen, voor sommigen ook niet bepaald veilig. Helaas bestaat er nog geen rollerbank voor deze fietsen’’, aldus Pascal Kruijsman van Scooterspot. In de hoofdstad is twee jaar geleden als eerste plaats in Nederland al een helmplicht voor snorscooters ingevoerd (binnen de ring van de A10). Volgens Kruijsman werd het verbod met name het eerste jaar behoorlijk nageleefd, maar zetten de meeste Amsterdammers nu geen helm meer op. ,,Het verbod wordt niet gehandhaafd. Politie en boa's hebben door corona wat anders aan hun hoofd, het heeft totaal geen prioriteit.’’ Hij verwacht dat een landelijk verbod zal zorgen voor meer helmen in het straatbeeld. ,,Uiteindelijk zul je wel moeten. In het begin verwacht ik een verkoopdip. Voor onze handel niet best, want van de voertuigen die we verkopen, bestaat 70 procent uit snorscootertjes.’’



En toch weet ook deze scooterhandelaar dat een helmplicht uiteindelijk veiliger is. ,,Velen zullen balen, het is heerlijk om zonder helm door de stad te rijden. Het zorgt er ook voor dat grote steden bereikbaar blijven. Ik vrees namelijk dat een deel de scooter inruilt voor een auto en dat is voor steden slecht nieuws. Ik heb nog een mooi alternatief. We kunnen een voorbeeld nemen aan Frankrijk en Spanje. Daar mag je met een autorijbewijs een brommer met een vermogen van 125 cc besturen. Zouden ze hier ook moeten invoeren. Met helmplicht, uiteraard.’’