Hernieuwde kennismaking met de Tesla Model X: hard- en software vernieuwd

Vraag & Antwoord Rijden met stadslicht mag wél

19 oktober Iemand meldde onlangs in uw rubriek dat het gebruik van stadslicht uitsluitend is toegestaan in combinatie met mistlampen. Dat is niet helemaal juist. Het gebruik van stadslicht is wel degelijk toegestaan indien geen andere verlichting verplicht is. - Frank van der Putten