Het duurt niet lang meer voor elektrische auto's goedkoper zijn dan benzine- en dieselmodellen

Het rapport is gepubliceerd door BloombergNEF, dat gespecialiseerd is in analyses van elektrische voertuigen. Volgens het rapport liggen de productiekosten voor elektrische gezinsauto’s en SUV’s al in 2026 lager dan die van benzinewagens. Een jaar later is ook de elektrische stadsauto goedkoper dan de benzinevariant. In 2030 liggen de kosten zelfs al 58 procent lager dan in 2020. Reden is volgens het rapport vooral dat accu's goedkoper worden.