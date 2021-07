Het gigantische infarct rondom de Galecopperbrug: hoe het kon gebeuren en wat Rijkswaterstaat heeft geleerd

VRAAG & ANTWOORD ‘Zijn die grote caravan­spie­gels nog wel nodig?’

1 juli ‘In onze camper hebben wij de achteruitrijcamera altijd aan tijdens het rijden omdat we de binnenspiegel niet kunnen gebruiken’, schrijft lezer A.J. Hoogstrate in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Dit geeft bij zo’n grote camper een extra veilig beeld. Personenauto’s die een caravan trekken, hebben vaak van die heel grote buitenspiegels. Is een achteruitrijcamera op de caravan geen betere oplossing?’