Het interieur van de nieuwe Audi Q6 e-tron is zo bijzonder dat het zijn eigen onthulling krijgt

Audi vindt het interieur van de nieuwe Q6 e-tron zo bijzonder en baanbrekend dat het apart wordt onthuld van de auto waar het in zit. Dat gebeurde op de IAA in München.

De nieuwe Audi Q6 e-tron zit tussen de Q4 e-tron en de Q8 e-tron in. Het model is gebouwd op een gloednieuw platform dat ook de basis vormt van een een groot aantal toekomstige elektrische Audi's en Porsches. Het meest bijzondere van de auto is het splinternieuwe interieur, dat we ook in licht aangepaste vorm gaan terugzien in andere modelseries.

Digitaal podium

Het is volgens Audi ontworpen om ‘de digitale ervaringen van de inzittenden te optimaliseren’. Doordat de persoonlijke elektronische apparaten van de eigenaar integreren met voortdurend bijgewerkte connectiviteit en infotainment, ontstaat wat Audi een ‘digitaal podium’ noemt. Volgens Mark Lichte, hoofd design van Audi was een van de belangrijkste vragen die ze bij de ontwikkeling van de Q6 e-tron stelden: ‘Wat willen de inzittenden beleven?’

Volledig scherm Het interieur van de Audi Q6 © Audi

Scherm voor passagier

Als inzittende heb je uitzicht op een breed touchscreen met Audi’s virtual cockpit. Door zijn licht gebogen vorm doet het denken aan dat van Porsche en ‘s nachts lijkt het te zweven doordat het van achteren wordt verlicht. Daarnaast loopt aan de bestuurderskant een ander instrumentarium schuin weg, zodat je daar als bestuurder niet op kunt kijken tijdens het rijden. De voorpassagier kan daar dus films kijken of andere online dingen doen zonder de bestuurder af te leiden. Als de Q6 stilstaat kun je wel meekijken overigens. Zodra de auto gaat rijden, wordt het scherm voorzien van een speciale extra laag die meekijken voorkomt.

Eén geheel

Het interieur valt op door zijn ruimtelijke sfeer. Je wordt omgeven door een zogenaamde ‘Softwrap’ die het gehele passagierscompartiment omvat: van deuren en cockpit tot de middenconsole. De kleurverdeling van het interieur is functioneel: ‘comfortgebieden’ kenmerken zich door grote oppervlakken en zachte materialen. Bedieningselementen zijn gemaakt in hoogglans zwart.

Dat geldt niet alleen voor de middenconsole, maar ook voor een paneel in het portier aan bestuurderszijde, waar je tal van belangrijke functies onder handbereik hebt. Het ziet er prachtig uit in de smetteloze auto die we voorafgaand aan de onthulling in München mochten bekijken, maar de zwarte panelen blijken wel extreem gevoelig voor vingerafdrukken.

Volledig scherm Het interieur van de Audi Q6 © Audi

Oude visnetten

Grote delen van het interieur zijn duurzaam geproduceerd en gemaakt van gerecycled polyester, oude visnetten, tapijt en industriële restproducten verwerkt. De grote oppervlakken van het dashboard op hun beurt zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. In de S line- en S-modellen kunnen klanten kiezen voor donker geborsteld aluminium, carbon-structuur of een hightech ogende structuur van gerecycled polyester.

Interactief licht

Interactieve verlichting met LED-technologie omvat het gehele interieur. Het ontvangt inzittenden via de welkomstfunctie en laat zien wanneer de auto afgesloten of ontgrendeld is. Met pulserend licht kan het ook informatie verstrekken over bijvoorbeeld het laadproces. Veel functies zijn aan te sturen via Audi’s zelflerende stemassistent, die is te activeren door ‘Hé Audi’ uit te spreken of via de myAudi app. Opdrachten worden op het display als tekst weergegeven en de digitale assistent leert van elke opdracht.

Volledig scherm Het interieur van de Audi Q6 © Audi

Head-up display

Via een eigen app store kunnen gebruikers hun favoriete apps (ook van externe partijen) installeren op het touchscreen van de auto. Een Bang & Olufsen geluidsinstallatie met 3D-geluid, 22 speakers en een vermogen van 830 Watt is optioneel te bestellen. Het interieur van de Q6 is tevens voorzien van bekerhouders, een vak om telefoons draadloos op te laden en laadpoorten voor smartphones of iPads. Optioneel is een head-up display beschikbaar.

Tien minuten laden 250 kilometer

De Audi Q6 e-tron is voorzien van 800 volt-architectuur en een nieuwe generatie elektromotoren, die stiller en efficiënter zijn en een grotere energiedichtheid hebben. De Q6 e-tron laadt met een piekvermogen van 270 kilowatt, waardoor de batterij in minder dan 30 minuten van 10 tot 80 procent kan worden opgeladen, terwijl in ongeveer 10 minuten een actieradius van 250 kilometer wordt toegevoegd. De actieradius zal naar verwachting ongeveer 500 kilometer bedragen. Het vermogen varieert van 375 pk tot 482 pk voor de SQ6 e-tron. De Audi Q6 e-tron wordt volgend jaar geïntroduceerd.