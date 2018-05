Het is doodstil in deze Tesla

Een Tesla Model S als uitvaartvoertuig is niet nieuw. De Nederlandse carrosseriebouwer RemetzCar bouwde in 2016 al een Tesla Model S om tot begrafeniswagen en ook de Duitse firma Binz kwam al met een exemplaar naaar buiten. Een elektrische rouwauto op basis van de Nissan Leaf en Toyota Prius bestonden ook al.

Sterrenhemel

Nu heeft Huiskamp Carrosseriefabriek uit Winterswijk ook een Model S lijkwagen gemaakt. Het is echter niet bekend of de auto in opdracht van een Nederlandse klant is gebouwd. Het hout- en lederwerk ziet er fraai uit. Ook is er een plafond met een verlichte sterrenhemel, alsof het een Rolls-Royce betreft.