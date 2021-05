Het kan dus wél, een 50-tonner op elektriciteit: ‘Vier jaar geleden was dit niet mogelijk’

Vandaag wordt een door het Oosterhoutse bedrijf Emoss omgebouwde DAF-trekker in gebruik genomen om onder andere supermarkten van Plus in Rotterdam te bevoorraden. De dieselmotor is eruit gehaald en vervangen door elektromotoren en batterijen. Het is een volwaardige 50 tons-combinatie, een primeur voor Nederland. Voor Europa zelfs, stellen Plus en transportbedrijf Breytner trots. De actieradius is weliswaar slechts 150 kilometer, maar voor stadsvervoer is dat geen probleem.