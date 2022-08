Hier moet je op letten als je kiest voor een camper of caravan

CAMPERS & CARAVANSCamper, caravan, vouwwagen, tent: de keuze is reuze als je wilt kamperen. Maar hoe bepaal je welke manier van kamperen het beste bij jou past? En waar moet je allemaal op letten bij het aanschaffen van een camper of caravan?

De centrale vraag bij de keuze camper of caravan is: wil je reizen of verblijven? Als de nadruk op reizen ligt, biedt een kampeerauto voordelen; Vlamingen spreken niet voor niets graag over een ‘zwerfauto’. Ben je minder nomadisch, dan is een caravan praktischer.

Kies een caravan...

- als je graag langer op één plek staat om daar de omgeving uitgebreid te verkennen.

- als je met kinderen op stap gaat en zij graag met vriendjes en vriendinnetjes op een camping spelen.

- als je langere tijd in voor- en najaar op een camping wilt verblijven (seizoensplek).

- als je per se op de camping over een auto wilt kunnen beschikken.

- als je binnen voldoende leefruimte wenst.



Volledig scherm Aandachtspunt: let bij de aanschaf van een caravan op het maximum aanhangergewicht van je auto. © Auto-Medienportal.net

Kies een camper...

- als je rond wilt trekken en meestal na één of twee dagen weer verder trekt.

- als je veel van Europa wilt zien en je daar ook de tijd voor hebt.

- als je minder binnenruimte (dan in een caravan) geen probleem vindt.

- als je niet ‘gebonden’ wilt zijn aan een camping maar je ook graag camperplaatsen bezoekt of zelfs ‘wild’ kampeert.



Volledig scherm Aandachtspunt: veel campers zijn relatief zwaar, let goed op het laadvermogen. En kies je een buscamper (‘inbouw’) of een (half)integraal (‘opbouw’)? © Auto-Medienportal.net

Nieuw of gebruikt?

Bij de aanschaf van een camper of caravan speelt geld uiteraard een grote rol. Als je budget weinig beperkingen kent: nieuw kopen. Houd wel rekening met levertijden, die sinds de coronatijd flink zijn opgelopen. De vraag overstijgt het aanbod en dat heeft ook invloed op de prijs. Het grote voordeel bij nieuw: je kunt alles precies bepalen, zoals indeling, bekleding, accessoires, opties en meer. En je hebt garantie.



Volledig scherm De verkoop van nieuwe campers zit al jaren flink in de lift. © Auto-Medienportal.net

Gebruikt kopen van een particulier - of een handelaar met minder fraaie bedoelingen - is niet zonder risico’s. Vochtinwerking en slecht gerepareerde schades bijvoorbeeld zijn alleen door een gespecialiseerd bedrijf te ontdekken. Met een bij de Bovag aangesloten bedrijf voorkom je veel problemen. En als die er desondanks zijn, worden ze opgelost, met nog een geschillencommissie als stok achter de deur.

Geen idee of een caravan of camper eigenlijk wel iets voor jou is? Dan is het slim om eerst te huren en te ontdekken of het je bevalt.

Bijkomende kosten

Met de aanschaf van een kampeermiddel ben je er nog niet. Je hebt kampeerspullen nodig, zoals stoelen, tafel, servies, bestek en een gasfles. De caravan of camper moet worden verzekerd. Soms kan dat bij de bestaande autoverzekering, er zijn echter ook meer gespecialiseerde verzekeringen. Ook een stalling is meestal nodig. Caravans en campers mogen niet lang op de openbare weg staan, vaak maximaal drie nachten.



Welk rijbewijs nodig?

Rijbewijs B, BE of B+ is nodig om te mogen rijden met een auto plus aanhanger. Met rijbewijs B mag de aanhanger niet meer wegen dan 750 kg (altijd geldt: leeg gewicht plus laadvermogen). Auto en aanhanger mogen samen niet meer wegen dan 3500 kg. Met B+ is er alleen een bovengrens van auto plus aanhanger: 4250 kg. En heb je BE, dan mag de aanhanger 3500 kg wegen. Met een rijbewijs van vóór 2013 is er geen grens aan een gewicht. Mits de combinatie het technisch aankan uiteraard (trekhaaklast). Nuttig weetje: een fietsendrager is geen aanhangwagen.



Voor een camper tot 3500 kg (leeg gewicht plus laadvermogen) volstaat rijbewijs B. Een camper met een gewicht van 3500 tot 7500 kg vereist rijbewijs C1.

Lees meer over kamperen met camper of caravan in ons dossier Campers & caravans.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.