Hier zit de reservesleutel verstopt voor je autodeur

Dankzij Keyless-Go hebben moderne auto’s geen traditionele sleutel meer nodig. Iedere auto heeft echter een verstopte reservesleutel voor het geval er iets is met je afstandsbediening. Maar waar vind je deze en waar stop je 'm in?

Bij moderne auto's is een klassieke autosleutel niet meer nodig. ‘Keyless Go’ heet het systeem dat automatisch je deur wanneer de ‘sleutel’ in de buurt. Ook om te starten hoeft deze niet uit je broekzak gehaald te worden. In plaats van een sleutel krijgen bestuurders alleen een radiografische afstandsbediening of – zoals bijvoorbeeld bij Tesla het geval is – kunnen ze hun auto gemakkelijk openen met hun smartphone.

De baard van de sleutel floept tevoorschijn

Maar wat als de batterij van de afstandsbediening leeg raakt of defect is? De Wegenwacht bellen? Dat kan altijd nog, want fabrikanten hebben een reservesleutel 'verstopt’ waarmee je de auto alsnog kunt ontsluiten en starten. Waar deze ‘geheime sleutel’ precies verborgen zit, verschilt van model tot model. Meestal zit er een knop op je afstandsbediening. Als je hierop drukt en ergens anders trekt, verschijnt de ‘baard’ van de sleutel als bij toverslag. In de gebruiksaanwijzing staat precies hoe je deze noodsleutel tevoorschijn kunt toveren.

Klepje eerst verwijderen

Het volgende probleem is echter: hoe krijg je de deur open? Want zelfs het slot in de deurklink is door fabrikanten allang geschrapt. Of althans: Het is niet meer zichtbaar. Het is er echter nog wel, alleen zit het verborgen achter een afdekplaatje. Om de deur met de noodsleutel te kunnen openen, moet dit klepje eerst worden verwijderd. Dit werkt per auto anders, afhankelijk van de fabrikant. Hoe dat precies gaat, staat eveneens in de gebruiksaanwijzing, maar in veel gevallen werkt het ongeveer zoals in de onderstaande video.

Autoalarm gaat vaak af

Wanneer je de sleutel omdraait in het slot en de deur opent, is de kans groot dat het autoalarm afgaat. Dat gebeurt als er nog wat stroom in de accu zit. Door de auto op contact te zetten of te starten, stopt het alarm. De reservesleutel kan hiervoor niet worden gebruikt. De auto moet worden gestart met de start-stopknop. In enkele gevallen moet de afstandsbediening daarbij tegen de zijkant van het stuur gehouden worden, op de plek waar ooit het contactslot zat.