Hieraan herken je een lekke band tijdens het rijden

Zodra je merkt dat je een lekke band hebt, moet je zo snel mogelijk een veilige plaats vinden om te stoppen. Een auto kan erg onvoorspelbaar reageren op plat rubber en doorrijden op een lekke band kan veel meer schade veroorzaken. Voel je dat er wat mis is? Stoppen!

Volledig scherm Hoe weet je of je band lek is? © Stock foto

Lek?

Waaraan herken je een lekke band? In veel gevallen zijn moderne auto’s uitgerust met sensoren in de band die de luchtdruk meten. Zodra je een lekke band hebt, zal de auto je waarschuwen met een mededeling of brandend lampje op het dashboard. Maar ook bij auto’s zonder zo’n systeem weet je al snel of het foute boel is. Ten eerste verandert het rolgeluid van de band; vlak na het lek raken zal het rubber harder gaan ‘zoemen’. Zit er nog minder lucht in de band, dan verandert dat al snel in een klapperend of kloppend geluid.

Verder merk je ook meteen dat de auto anders stuurt. Zeker als er een probleem is bij de voorste banden: de besturing zal zwaarder aanvoelen en de auto reageert minder precies. Bovendien zal hij snel afwijken naar één kant zodra je het stuur los laat. Voel je iets vreemds? Blijf dan vooral rustig! Hou het stuur goed vast, zet de alarmlichten aan en ga rustig van je gas af zonder hard te remmen.

Veilige plek

Heb je bandenpech? Zorg dan dat je een veilige plek vindt, bij voorkeur niet naast de doorlopende rijbaan. Een parkeerplaats is de beste optie. Mocht je dat niet redden, zorg dan dat je de auto zo ver mogelijk van de hoofdrijbaan vandaan stopt. Doe al je passagiers (en bij jezelf) veiligheidshesjes aan en zet ook altijd een gevarendriehoek neer: binnen de bebouwde kom is 50 meter voldoende, maar langs de snelweg is een afstand van 150 meter aan te raden!

Volledig scherm Zet altijd een gevarendriehoek neer © Stock foto

Sta je eenmaal veilig? Dan kun je de reserveband of het reparatiesetje uit de auto halen. Vaak liggen die in de achterbak onder de vloer. Een reparatiesetje bestaat uit een dichtende vloeistof die je via het ventiel in de band spuit met een compressor. Daarmee dicht je de band tijdelijk, mits het gat in het rubber klein genoeg is, zodat je naar de dealer kunt rijden om de band te laten repareren of vervangen.

Geen reparatieset? Dan vervang je de band met deze stappen:

1. Trek de handrem aan of zet de automaat in de P-stand.

2. Haal (indien aanwezig) het plastic kapje van de velg met een schroevendraaier en draai de bouten een stukje los met de bijbehorende sleutel.

3. Plaats de krik onder de auto. Let op: vaak staat de juiste plek aangegeven op de dorpel van de auto door middel van een driehoekje. Plaats de krik altijd op een rechte ondergrond!

4. Draai nu de bouten helemaal los. Nu kan het wiel met de lekke band van de auto af.

5. Plaats de reserveband terug en draai de wielbouten alvast wat aan.

6. Laat de krik zakken tot de auto weer bijna helemaal op de band rust. Dan draai je de bouten verder vast.

7. Laat de krik verder zakken en verwijder hem.

8. Rij het eerste stuk rustig en let op bijgeluiden. Na een paar kilometer is het slim om de wielbouten nog even te controleren: zitten ze nog goed vast?

Volledig scherm Plaats de krik altijd op een vlakke ondergrond © Stock foto

Wat zijn Runflat-banden?