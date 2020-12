Hoe de diesel vanuit Nederland in ‘Verweggistan’ wordt gedumpt

Of de auto nog twee dagen vastgehouden kon worden, vraagt Petre. “I interested the car but I come to Holland Wednesday!!!”, voegt de Roemeen er in wat gebrekkig Engels aan toe. Zo gezegd zo gedaan. Twee dagen later staat Petre voor de deur, de 14 jaar oude diesel uitvoerig inspecterend. Twee Nederlandse handelaren boden – onafhankelijk van elkaar - een karige 350 euro. De diesel heeft dan wel 360.000 kilometer op de teller, hij is desondanks in een prima staat. Feitelijk meer waard dan die 350 euro. Maar ja, een tweedehands diesel verkopen in Nederland, dat is bijna niet te doen. Dat weet Petre ook.

Hij biedt 750 euro. Dat bedrag wordt in mooie strakke biljetten direct afgerekend. „Two weeks, I come pick up the car”, zegt de Roemeen. Hij was aan komen rijden met een andere auto, die hij twee weken dáárvoor had gekocht. Met die auto – een BMW – rijdt hij terug naar Roemenië, kondigt hij aan. „Daar zet ik ‘m te koop en vervolgens kom ik twee weken later met vliegtuig en trein terug naar Almelo om daar de Ford op te halen. Nederlanders kun je vertrouwen.”

Er zijn genoeg Nederlanders waar Petre terecht kan. Zeker ook in het oosten van het land. Daar zijn méér dieselbezitters dan in het westen, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Het noorden van het land, vooral Friesland, spant overigens de kroon met dieselbezit.

„Tomorrow coming to get the car!!!”, appt Petre op 8 september. „11:30 - 12 o’clock arrives in Almelo station!!!” Een half uurtje later verwisselt de auto bij de Almelose autohandel Woudstra definitief van eigenaar. Woudstra is een zogenaamd ‘RDW-erkend bedrijf voor export’. Particulieren en buitenlandse autohandelaren kunnen daar auto’s met een Nederlands kenteken voorzien van een exportkenteken. Vervolgens wordt de auto als ‘geëxporteerd’ geregistreerd bij de RDW en krijgt de inmiddels voormalige eigenaar een vrijwaringsbewijs. Klus geklaard in 5 minuten.

Volledig scherm De Ford Focus is zojuist formeel geëxporteerd bij een garage in Almelo. De nieuwe eigenaar staat op het punt naar Roemenië te vertrekken. © Leo van Raaij

En zo verdwijnt de 15 jaar oude diesel naar Roemenië. Onaantrekkelijk geworden door de fijnstoftoeslag voor diesels op de motorrijtuigenbelasting en andere overheidsmaatregelen als milieuzones. Die zones bevinden zich nu nog vooral in het westen van het land, maar Arnhem geldt als lichtend voorbeeld voor meer steden in het oosten. Enschede en Zwolle mikken op 2025, in Apeldoorn is het balletje ook al opgeworpen en Nijmegen twijfelt nog. En denk niet dat milieuzones alleen in Nederland bestaan.

Maar in Oost-Europa gelden alleen in de hoofdsteden van Hongarije en Tsjechië beperkingen. In Roemenië is het nog vrij toeren met een oude diesel. Ook daar zijn trouwens veranderingen in aantocht, in de vorm van een ‘zuurstofbelasting’. De Roemenen kunnen het echter maar niet eens worden over de voorwaarden. Intussen gaan de diesels gestaag de grens over.

De export van diesels vanuit Nederland neemt sinds 2017 een flinke vlucht: 122.000 in 2015, ruim 140.000 vorig jaar. Een stijging van bijna 15 procent, blijkt uit gegevens van VWE Automotive, die ze van de Rijksdienst voor het Wegverkeer betrekt. In 2020 is overigens sprake van een kleine daling, vanwege corona. Maar de diesels die naar Oost-Europa gaan, hebben een groot aandeel in de cijfers. Dat is dus nog exclusief auto’s die mogelijk een ‘Duitse sluiproute’ gebruiken. Daarover straks meer.

„Hoe vaak ik zo auto’s registreer? Stuk of 10 per week”, zegt de werknemer van Woudstra. „Ja, het zijn bijna allemaal diesels die zo naar vooral Oost-Europa gaan.” Alleen al in Almelo zijn 6 van deze handelaren. In heel Oost-Nederland vele tientallen. Allemaal exporteren ze oude diesels. En dat zijn nog niet eens de grote jongens.

Zijn ze blij met al die dieselauto’s, daar in landen als Polen, Roemenië en Bulgarije? Niet bepaald. De Poolse rekenkamer meldt een verontrustende stijging van de import van vooral oudere, meer vervuilende auto's. Polen heeft daardoor het oudste wagenpark van Europa. Strengere regelgeving, zoals een verbod op import van auto's met een verbrandingsmotor, wordt niet eerder dan 2030 voorzien.

„De dieselmarkt voor export is afhankelijk van de milieueisen in elk specifiek land. Is het een Euro 3-auto, dan zal hij vaak niet interessant meer zijn voor de export binnen de Europese Unie, Euro 5 is juist naar de meeste landen te exporteren”, zegt Noah Smidstra van het Hengelose Auto Vendi, een dienstverlener bij de verkoop van auto’s. De ‘Euro’-kwalificatie is een indeling op basis van de uitstoot. Hoe lager het getal, hoe viezer.

„Jonge auto’s vanaf 2005 zijn interessant”, zegt Smidstra. „Naar Afrika gaan veel benzineauto’s, omdat diesel daar als brandstof minder beschikbaar is. Liefst hebben ze daar Japanners. Ex-leaseauto’s zijn een heel aparte markt. De teruggave van de bpm maakt het interessant voor grote handelaren.”

De particulier naar Roemenië geëxporteerde Ford Focus is na het passeren van de landsgrens trouwens flink in waarde gestegen. De nieuwe eigenaar vraagt er 1.990 euro voor. Die prijsstijging is verklaarbaar. De auto heeft na de reis tussen Almelo en Ploiesti (ruim 2.000 kilometer) blijkens de advertentie op miraculeuze wijze 142.000 kilometer mínder afgelegd dan de 360.000 kilometer die eerder op de teller stond… Hoe dat kan? Andrian Petre laat desgevraagd weten dat hij de auto verkocht heeft aan iemand anders.

Volledig scherm Op de automarkt in Beverwijk zetten handelaren uit Tsjechië hun aanwinsten vast op een trailer. © ANP