‘Hoe hoog mag een verkeersdrempel zijn?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘In Nederland bestaat geen wetgeving waaraan verkeersdrempels moeten voldoen. Het door wegenbouwers en overheden gerespecteerde kennisplatform CROW geeft wel adviezen hierover en in de regel houdt men zich daaraan bij de aanleg van wegen en straten. Het CROW schrijft per toegestane maximumsnelheid voor hoe langgerekt een drempel mag zijn. Verder is vastgelegd dat drempels in de regel 8 centimeter hoog moeten zijn, maar een hoogte van 12 centimeter geldt voor drempels of plateaus bij een oversteekplaats (drempels met een horizontaal deel langer dan 2,40 meter). Dat inklinken van het wegdek is trouwens geen opzet, maar komt soms wel voor.’