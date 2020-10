‘Hoe pakken we hardrijders in de 30 km-zone aan: kliko’s op de weg?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,De ooit met veel bombarie geïntroduceerde 30 km-zone is een farce gebleken. Omdat automobilisten zich er nauwelijks aan houden en omdat de politie er vrijwel nooit op snelheid controleert. Als er al een bekeuring wordt uitgeschreven, is die juridisch vaak eenvoudig aan te vechten. Borden alleen volstaan niet, deze zones dienen ‘zelfhandhavend’ te zijn. Ze moeten zo zijn ingericht dat niet harder kán worden gereden, met behulp van verkeersdrempels, versmallingen of slalompaaltjes. Vaak is dat niet het geval. Uw kliko’s deels op de rijbaan zetten, brengt het verkeer alleen maar meer in gevaar, vrees ik. Een betere oplossing zijn wellicht van die poppen met vlaggetjes op de stoeprand, die waarschuwen voor spelende kinderen. Die blijken soms verrassend doeltreffend.”