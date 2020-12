‘Hoe voorkom je een beslagen voorruit in de auto?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Het heeft weinig met de voorruit zelf te maken. Vooral ’s nachts condenseert vocht dat via kleding, schoenen of een lekkage de auto binnenkomt, tegen de koude ramen. De afvoerkanalen voor regenwater kunnen verstopt raken door herfstbladeren, waarna het water wellicht doorsijpelt in het interieur. Gebruik je de auto weinig, dan zal het vocht er minder gauw uit gaan. Het helpt als je vaker en langer met de auto rijdt met de verwarming, ventilatie en airco (die haalt vocht uit de lucht) aan. Even de ramen openen helpt ook. Bij oudere auto’s kunnen rubbers van portieren, ramen of zonnedak poreus of gescheurd zijn. Die moeten worden vervangen. Dat geldt ook voor een verstopt interieurfilter.”