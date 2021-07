Hoe werkt het, waar staan ze: álles wat je moet weten over deelscooters en -fietsen

De ‘Utrechtse’ deelscooters die vanaf oktober in de stad worden ‘uitgerold’ komen niet van bekendere bedrijven als Felyx, GO Sharing of Check, die al honderden voertuigen in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag hebben staan, maar van het van oorsprong Duitse bedrijf Tier. Daarnaast worden er in oktober 500 elektrische fietsen geleverd door Tier, en voegt het Deense bedrijf Donkey Republic de komende weken nog 100 fietsen toe aan de 500 fietsen die zij al in Utrecht hebben staan.