Hoger en elektrisch: ook de Renault Megane gaat met z’n tijd mee

Renault slaat een modernere weg in met de Megane: de nieuwe E-Tech staat hoger op zijn pootjes en ziet er daardoor een beetje uit als een SUV. Maar belangrijker nog: deze Megane is volledig elektrisch.

Je ziet het meteen al aan de proporties van de auto op de foto’s: met deze Renault Megane is iets bijzonders aan de hand. De komende generatie van de middelgrote Franse familieauto wordt volledig elektrisch en daardoor kon Renault spelen met de vorm van de Megane. Het is duidelijk dat hij iets meer op een SUV mag lijken: de carrosserie is hoger en er zijn wielen met een formaat van 20-inch leverbaar, al staat de instapversie volgens Renault op 18-inch wielen.

Met een lengte van 4,21 meter is de E-Tech Electric, zoals de elektrische versie voluit heet, weliswaar veertien centimeter korter dan het huidige model, maar volgens Renault biedt hij flink meer ruimte. De afstand tussen de voor- en achterwielen (de wielbasis) groeit met ruim vier centimeter naar 2,70 meter, waardoor met name de achterste passagiers naar verluidt meer beenruimte krijgen.

Volledig scherm De nieuwe Megane is hoger, korter én ruimer dan de huidige generatie © Renault

Omdat het batterijpakket van de Megane E-Tech volgens Renault ‘ongekend dun’ is met een dikte van 110 millimeter, profiteren de inzittenden bovendien van een vlakke vloer. Ten opzichte van het huidige model is de elektrische variant bovendien zes centimeter hoger, wat goed nieuws is voor de hoofdruimte. Ook de achterbak is gegroeid: waar de huidige Megane 384 liter kan meenemen met de achterbank in gebruik, slikt de nieuwe versie 440 liter.

Er is geen extra bagageruimte in de neus van de auto, maar onder de bagageruimtevloer zit wel een extra diepe bak waar Megane-rijders hun laadkabels kunnen opbergen. Tussen de voorstoelen is bovendien een groot opbergvak geplaatst. De leuning van de achterbank is om te klappen in twee ongelijke delen (afgaand op de foto’s ontstaat er dan helaas geen vlakke laadvloer) en ook de leuning van de rechter voorstoel is neerklapbaar.

Volledig scherm Ruim en digitaal: het interieur van de Renault Megane E-Tech © Renault

Twee accupakketten

Renault levert de Megane E-Tech met een keuze uit twee verschillende accupakketten, met een inhoud van 40 en 60 kilowattuur. Met de kleinste moet de auto zo’n 300 kilometer per laadbeurt halen (volgens de officiele WTLP-meting), terwijl de 60 kWh-versie maximaal 470 kilometer redt. Renault hanteert een garantietermijn van acht jaar op de accu’s: in deze periode worden ze gratis vervangen als ze minder dan zeventig procent van hun oorspronkelijke capaciteit bieden.

Renault voorziet de Megane E-Tech van diverse technologieën om zo zuinig mogelijk met energie om te springen. Zo heeft de auto een warmtepomp en is hij voorzien van een systeem dat de accu’s op temperatuur kan brengen, zodat het laden onderweg sneller gaat. Net als de bestaande Zoe kan hij met maximaal 22 kilowatt laden aan een openbaar laadpunt, waardoor je in een uur tot 160 kilometer rijbereik kunt bijladen. Dat is bovengemiddeld snel. Aan een snellader (DC) redt de Megane E-Tech, afhankelijk van de versie, een maximale laadsnelheid van 130 kilowatt. Volgens Renault kan je daarmee zo’n 300 kilometer bereik terugwinnen in 30 minuten. De Megane E-Tech kan een geremde aanhanger van maximaal 900 kilo trekken, afhankelijk van de versie die je kiest.

Er komen namelijk ook twee verschillende versies van de elektromotor, die bij de Megane tussen de voorwielen ligt. Volgens Renault weegt de 145 kilo zware krachtbron tien procent minder dan de motor in de compactere Zoe, terwijl de Megane meer kracht krijgt dan zijn kleinere broertje. De minst sterke E-Tech krijgt een vermogen van 130 pk (96 kW) en een maximum trekkracht van 250 Newtonmeter, terwijl de sterkere optie goed is voor 218 pk (160 kW) en 300 Nm. Di laatste doet, zo belooft Renault tenminste, 7,4 seconden over de sprint van 0 naar 100 kilometer per uur. De mate waarin de Renault afremt op zijn elektromotor is instelbaar: met flippers achter het stuur kan je kiezen uit vier ‘regeneratiestanden’.

Volledig scherm De bagageruimte van de E-Tech is ruimer dan die van de huidige Megane, maar de achterbankleuning kan niet heel vlak © Renault

Google aan boord

Het dashboard van de Megane E-Tech volgt de laatste trend: net als onder meer de Hyundai Ioniq 5. Opel Mokka en Kia EV6 beschikt de Renault over een cockpit waarbij het instrumentenpaneel en het bedieningsscherm zijn ondergebracht in één paneel. Dit OpenR-display, zoals Renault het noemt, is gemaakt van versterkt glas dat ook bij vol zonlicht goed afleesbaar moet zijn.

Het scherm achter het stuur heeft een diameter van 12,3 inch, terwijl het staande multimediascherm 12 inch meet. Dit is overigens niet standaard, want het instapmodel van de Megane is uitgerust met een liggend 9-inch multimediadisplay. Het bedieningssysteem heeft Renault samen met Google ontwikkeld en is gebaseerd op Android Automotive OS. Daardoor beschik je onder meer over de Google Assistant, Google Maps en Google Play.

Volledig scherm De nieuwe elektrische Renault Megane biedt keuze uit twee accupakketten en twee motorversies © Renault

Geheel volgens de laatste mode maakt Renault trouwens volop gebruik van hergebruikte materialen. Zo is alle interieurbekleding van de instapversie gemaakt van volledig gerecyclede kunststoffen. In totaal zou de auto beschikken over 27,2 kilo aan zichtbare (onderzijde dashboard) en onzichtbare onderdelen (de structuur van het dashboard) die gemaakt zijn van hergebruikte kunststoffen. Aan het einde van zijn levenscyclus moet de E-Tech voor 95 procent kunnen worden gerecycled, claimt Renault. Geinig weetje tot slot: omdat de auto volledig in Frankrijk is ontwikkeld, heeft Renault de randen van de voorruit voorzien van de silhouet van een haan.

