Honda Civic Type R: alleen voor fijnproevers

AutotestDe Honda Civic Type R is bijna een cult-auto: veel te duur en lang niet een ieders smaak. Maar voor fijnproevers is het model een verademing en tevens een van de laatste kansen ooit om een ultieme ‘hot hatch’ te scoren.

De nieuwe Honda Civic is een redelijk doorsnee ogende, zeer fijn rijdende, compacte auto. Een hybride bovendien, die dankzij het terugwinnen van remenergie en andere technieken het milieu ontziet. De Civic Type R is zijn alter ego, want voorzien van spoilers, een motor die 7000 toeren draait, racestoelen en een CO2-waarde die bijna twee keer hoger ligt dan die van zijn brave broertje.

VTEC

En toch is de Type R voor autoliefhebbers een van de auto's waar ze het meest benieuwd naar zijn, want Honda heeft van voorgaande generaties Type R iets heel bijzonders weten te maken. Dat komt ook en vooral door de bizar hoge toerentallen die de VTEC-motoren kunnen draaien. Dankzij een variabele kleptiming zorgden de - aanvankelijk turbo-loze motoren - voor nog eens een extra duw in de rug vlak voordat de toerenteller het rode gebied naderde.

Toen de concurrentie verder weg leek te lopen. zag Honda zich twee generaties geleden al genoodzaakt ook turbo's toe te voegen. Dat doet echter nauwelijks afbreuk aan de feestvreugde. Met zijn 329 pk en koppel van 420 Newtonmeter accelereert de nieuwe Type R van 0-100 km/u in 5,4 seconden en zijn topsnelheid is 275 km/u. Dankzij zijn fantastische onderstel is de auto niet alleen goed in rechte lijn, maar ook op het circuit. Hoe snel de auto is op de Nürburgring is nog niet bekend, wel is zeker dat de auto op Suzuka met een tijd van 2:23.120 het ronderecord voor een voorwielaangedreven straatauto heeft verbroken. Ter indicatie: dat is exact even snel als een Porsche 911 GT3 RS uit 2010. Ook op Estoril, Spa Francorchamps, Silverstone en Magny-Cours kroonde de Honda zich recent tot snelste voorwielaandrijver.

Maar eerst gaan we de auto op de openbare weg uitproberen. De wegen zijn slecht, soms glad en dan weer zo ruw als schuurpapier, maar het maakt deze Civic allemaal niet uit. Het geheim zit ‘m in de dempers, die moeiteloos hobbels en bobbels opslokken en toch goed genoeg zijn om te voorkomen dat een plankharde vering gemonteerd hoefde te worden. Het gevolg is een onderstel dat altijd zijn wielen aan de grond houdt. Waar je bij andere auto’s soms bij voluit remmen door het zogeheten ‘bumpsteer’-effect als ABS’end richting afgrond stuitert, blijft de Type R controle houden. Althans: zolang je niet verder gaat dan de Sport-stand. Het mooie is: in de stand ‘Comfort’ is het ook een uiterst prettige auto voor de langere afstanden en je kunt er ook nog eens een gezinnetje mee vervoeren of prettig boodschappen doen.

Op het circuit doet de Civic het nog veel beter. De korte pook laat zich trefzeker en soepel door de versnellingen jagen, de besturing is direct en communicatief en via de uitstekende sportstoelen voel je precies wanneer de achterzijde neigt naar uitbreken. Dat gebeurt echter zelden, want de Civic heeft bergen grip en de rest van de auto volgt gewillig. Dat komt mede door de nieuwe achterspoiler, die er voor zorgt dat de carrosserie tot 90 kilo aan downforce genereert bij 200 km/u én de nieuwe Michelin Pilot Sport 4S banden in de maat 265/30 R19. Zijn voorganger had ‘slechts’ 245 rubber. Pas wanneer je op een glad weggedeelte bij plankgas langzaam onderstuurd richting de buitenkant van de bocht glijdt, is daar weer het besef dat je in een klassieke ‘hot hatch’ zit. Extra knap: je voelt nauwelijks aandrijfkrachten in het stuur.

De rode Type R-knop die alle systemen op standje oorlog zet, is eigenlijk alleen bedoeld voor het circuit. Een vrij glad circuit zoals Portimao bijvoorbeeld. Ook dat behoort tot de ideale habitat van deze pocket rocket. In sommige bochten heb je af en toe zelfs het gevoel dat de auto vierwielaandrijving heeft, zo goed is de balans. Dat de auto in de bochten beter aanvoelt, komt deels doordat de auto de spoorbreedte voor en achter met respectievelijk 2,6 en 3 centimeter toenam. De wielen staan dus verder uit elkaar. Gevoelsmatig kan de Type R zelfs nog veel meer aan. Een pk of honderd zelfs. En dan graag ook een tweede, iets kleinere turbo om het soms toch wel merkbare turbogat te elimineren.

Je zou zeggen dat het er wel vanaf kan bij een Civic met een prijskaartje van € 78.980. Dat is veel geld voor een auto waarvoor je eigenlijk niet veel ouder dan 30 kunt zijn om erin te rijden zonder meewarig te worden aangekeken. Dit soort auto’s wordt toch vaak geassocieerd met films als the Fast and the Furious en met jongemannen met petjes achterstevoren. Het komt vooral door de spoilers, die bij dit model - in tegenstelling tot zijn voorgangers - behoorlijk decent ogen, maar toch. Het is toch wat anders dan een Audi S3 of een Mercedes AMG A45.

Met deze combinatie zet Honda zichzelf aardig buitenspel. Want afgezien van een aantal Youtubers en geslaagde ondernemers zullen weinig dertigers zich zo’n auto kunnen permitteren. De spagaat is allemaal de schuld van die vermaledijde BPM, die er ook al voor zorgde dat liefhebbersauto’s als de Toyota Yaris GR en GR86 hier vele tienduizenden euro’s meer kosten dan in ons omringende landen als België en Duitsland. Toch heeft Honda meer dan genoeg klandizie voor de Type R, want fijnproevers hebben massaal ingetekend op deze snelle Type R. Die overigens over uitstekende genen beschikt, want ook met de ‘standaard’ Civic kun je je kostelijk vermaken.

