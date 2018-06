Hoogste baas van Audi gearresteerd wegens dieselschandaal

Vorige week maandag waren Stadler en een ander, niet nader genoemd lid van de raad van bestuur, door de Duitse justitie al in staat van beschuldiging gesteld. Zij worden verdacht van bedrog en valsheid in geschriften en vorige week werden zij met huiszoekingen geconfronteerd.

Tot voor kort leek Stadler onschuldig in het schandaal rond de sjoemel-software, maar daar is verandering in gekomen sinds zijn collega's van Audi in politieverhoren hebben gezegd dat hij er wel degelijk bij betrokken was. Stadler en zijn mede-bestuurder zouden geweten hebben dat er de afgelopen jaren gemanipuleerde voertuigen zijn aangeboden voor de officiële uitlaatgas-tests. Inmiddels zou ook een mail boven water zijn gekomen waaruit blijkt dat Stadler al eind 2015 hiervan op de hoogte is gebracht.