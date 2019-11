Horrorcrash: vrachtwagen stort van viaduct

Het ongeval gebeurde vorige week woensdag op de snelweg tussen Ljubljana en de grens met Oostenrijk, in de buurt van de Golovec-tunnel. Op de beelden is te zien hoe een grijze Opel Corsa een vrachtwagen inhaalt. Tijdens de manoeuvre rijdt de kleine personenwagen de trekker aan. Die belandt op de pechstrook en schuurt eerst tegen de vangrail aan. Maar wanneer ook het gewicht van de tankwagen die hij trekt ,zich verplaatst, kantelt de volledige vrachtwagencombinatie over de vangrail. De chauffeur bevindt zich nog in de cabine en het gevaarte stort ongeveer 20 meter de diepte in.