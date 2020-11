Hulpverleners te laat bij ongevallen door omslachtige noodoproepen

De verplichte, automatische noodoproep in auto's werkt vaak te omslachtig. Autofabrikanten weigeren eCall standaard in te voeren en brengen de automobilist liever in verbinding met hun eigen callcenter. Bij een ongeval gaan zo kostbare minuten verloren, concludeert de ADAC, de Duitse zusterorganisatie van de ANWB.

De ADAC heeft geïnventariseerd in hoeverre het systeem met de naam eCall effectief is, ruim twee jaar nadat het in de Europese Unie wettelijk verplicht werd. Doel van het systeem is dat bij een ongeval de auto zélf 112 belt en de alarmcentrale meteen op de hoogte brengt van de ernst van het ongeval en de locatie. Dat gebeurt op basis van gps-plaatsbepaling en data van crashsensoren die bijvoorbeeld in verbinding staan met de airbags.

De Duitse automobilistenclub constateert nu dat veel autofabrikanten nog steeds weigeren eCall standaard in hun auto's in te voeren. Als de automobilist dat toch wil, zal hij terug naar de dealer moeten en daar expliciet om moeten vragen. In de praktijk doet bijna geen consument dat. Sterker nog, er is bijna geen autokoper die weet welk systeem er nou precies in de auto actief is. Die informatie wordt niet actief gedeeld.

Onacceptabel

De ADAC vindt het onacceptabel dat het systeem, dat al op 31 maart 2018 verplicht werd, nog steeds niet standaard is in nieuwe auto's. De organisatie checkte dit bij meer dan 30 autofabrikanten. Formeel mogen zij eCall omzeilen: de Europese regels verplichten weliswaar een automatische noodoproep, maar stellen niet dat dat het per se eCall moet zijn.

Autofabrikanten hebben er baat bij om zoveel mogelijk zelf met hun klanten te communiceren. Niet alleen bij ongevallen, ook bij pech of bij onderhoud willen zij zoveel mogelijk zelf inzicht in de data van de klant. Op die manier kunnen zij er ook commercieel van profiteren.

Maar, stelt de ADAC, als hulpverleners pas gealarmeerd worden nadat de auto eerst de autofabrikant heeft gebeld, gaat er kostbare tijd verloren. Bovendien bestaat het risico dat de melding van de autofabrikant aan de hulpverleners fout of onvolledig is, met alle gevolgen van dien. eCall stuurt razendsnel onmiddellijk alle benodigde data door naar de 112-centrale. Dat werkt veel sneller en doeltreffender, meent de ADAC. Belangrijk bij een ongeval op de snelweg is bijvoorbeeld in welke rijrichting de crash heeft plaatsgevonden.

Niet gratis

De ADAC stoort zich er ook aan dat de automatische noodoproep bij sommige autofabrikanten deel uitmaakt van een online -abonnement. Daarin zijn dan bijvoorbeeld ook online verkeersinformatie of de actuele prijzen bij tankstations inbegrepen. Zo'n online-abonnement is vaak gratis bij aankoop van de auto, maar na een, twee of drie jaar moet ervoor worden betaald. Automobilisten die daar vervolgens niet voor kiezen, verliezen de online diensten en dus ook het automatisch noodoproepsysteem.

Opvallend is dat met name Duitse automerken halsstarrig zijn en eCall ontwijken. ADAC-directeur Karsten Schulze: „eCall zou vanaf de fabriek ingesteld moeten zijn. En als dat niet het geval is, moeten consumenten snel en gemakkelijk zelf van dienst kunnen wisselen. eCall is een betrouwbaar Europees noodproepsysteem, waar de consument recht op heeft.‘’

