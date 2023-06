‘Huurauto op vakantieadres ruim een derde goedkoper dan vorig jaar’

MIJN BLIK EN IK Geen van Wims (78) auto’s verdween ooit geruisloos: ‘Ik weet niet of dat woord toen al bestond, maar: shit’

Het begon met een lening van 600 gulden bij zijn verloofde voor zijn eerste bromfiets. Inmiddels is Wim Schreuder 78 jaar en staat er een Mercedes voor de deur. Alles wat er in de tussentijd gebeurde, is meer dan noemenswaardig. Zoals die ene keer dat hij ‘s nachts in Duitsland stond met een lege tank. En zijn vrouw. En drie kinderen. ,,En toen scheurde ik ook nog uit mijn broek.’’