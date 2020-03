Hybride auto’s gaan automatisch elektrisch rijden in de vier grote steden

Massale steun voor trucker die ‘remde alsof leven ervan afhing’ maar dodelijk ongeluk niet kon voorkomen

10:20 De 20-jarige chauffeur uit Hattem die maandag betrokken was bij een dodelijk ongeluk in Duitsland wordt overspoeld met steunbetuigingen van lezers. Het verhaal van transportondernemer Jan Stijf uit Wezep, die gisteren vertelde dat hij direct na het ongeluk in de auto stapte om zijn werknemer bij te staan, leidde tot honderden reacties.