Hyundai frist leaselieveling op: nieuwe neus en hulpsystemen voor Kona Electric

Het vergroten van de actieradius was dan ook niet heel noodzakelijk, want die is al behoorlijk netjes bij de elektrische Hyundai Kona. Er blijft keuze uit twee versies: de Electric met het kleinste (en goedkoopste) accupakket van 39 kilowattuur komt tot 305 kilometer ver volgens de WLTP-meetmethode, terwijl de exemplaren met een accucapaciteit van 64 kWh nog steeds tot 484 kilometer moeten kunnen halen. Met die cijfers komt de Zuid-Koreaanse compacte SUV nog altijd goed mee met de andere elektrische auto’s in dit segment.

Overigens kreeg het model eerder dit jaar al een update, waarbij de reikwijdte groeide dankzij nieuwe software en andere banden. Sindsdien heeft elke Kona Electric een driefase boordlader waarmee de auto bij openbare laadpunten met 11 kilowatt kan laden. Snelladen gaat met zo’n 77 kilowatt, dat is iets minder snel dan sommige concurrenten die met 100 kW kunnen laden. Met de huidige laadsnelheid is de accu van de Kona in zo’n 45 minuten voor tachtig procent vol.

Volledig scherm De vernieuwde Hyundai Kona Electric komt in 2021 naar Nederland © Hyundai

Ook de prestaties veranderen niet: de ‘instap-Kona’ heeft een elektromotor met een vermogen van 136 pk (100 kW) waarmee hij vanuit stilstand in 9,9 seconden naar een snelheid van 100 kilometer per uur kan optrekken. De topsnelheid van die variant bedraagt 155 kilometer per uur. De versies met het 64 kWh-accupakket doen diezelfde sprint in 7,9 seconden dankzij een sterkere elektromotor die 204 pk (150 kilowatt) levert, terwijl de topsnelheid stijgt naar 167 kilometer per uur.

Nieuwe neus

Wat verandert er dan wel? Ten eerste krijgt de Kona Electric een andere voorkant, met een dichte neus die wat strakker oogt dan het huidige model (dat sinds 2018 op de markt is). Ook zijn er andere koplampen en is de ledverlichting opgefrist. Volgens Hyundai zijn er voortaan ook nieuwe lakkleuren leverbaar, waarbij kopers optioneel kunnen kiezen voor een dak in een contrasterende tint.

Aan de binnenkant van de Kona gebruikt Hyundai naar eigen zeggen materialen van een betere kwaliteit, terwijl een compleet digitaal instrumentenpaneel zijn intrede doet. Het optionele (navigatie-) scherm op het dashboard is ook iets anders van indeling en voortaan wordt het mogelijk om meer functies te bedienen met spraakcommando’s, terwijl voor de koppeling van je smartphone met Android Auto of Apple Carplay niet langer een snoertje nodig is.

Volledig scherm De vernieuwde Hyundai Kona Electric komt in 2021 naar Nederland © Hyundai

Ook zijn er nieuwe veiligheids- en hulpsystemen aanwezig. Zo waarschuwt de Kona zodra de auto voor je gaat rijden, geeft de auto een signaal als er nog iemand op de achterbank zit (dat voorkomt dat kinderen bijvoorbeeld achter worden gelaten) en beschikt de Hyundai over ‘uitstapwaarschuwing’. Dit systeem moet voorkomen dat passagiers de portieren openen om het voertuig verlaten als dit nog niet veilig is. Bovendien moet de auto voortaan in staat zijn beter zelfstandig te rijden, door een verbeterde rijstrookhulp.

Levertijden

Hoewel de vernieuwde Kona pas volgend jaar leverbaar wordt, haast Hyundai zich om te zeggen dat de trage levering van de auto tot het verleden behoort. Toen de Kona Electric uit kwam in 2018 bleek de auto zo populair dat kopers soms maanden op hun auto moesten wachten. Om dat te voorkomen, heeft het merk de productie van de batterijen verplaatst naar Europa (in plaats van Zuid-Korea) waardoor de wachttijden drastisch moeten zijn ingekort. Hyundai claimt dat mensen die de auto nu bestellen binnen twee weken kunnen rijden.

Volledig scherm De vernieuwde Hyundai Kona Electric komt in 2021 naar Nederland © Hyundai

Wat de vernieuwde Kona Electric in Nederland moet gaan kosten is op dit moment nog niet bekend. De huidige versie met 39 kilowattuur-accu kost minimaal 36.795 euro, terwijl de prijzen van de 64 kWh-variant beginnen bij 41.595 euro.

Volledig scherm De vernieuwde Hyundai Kona Electric komt in 2021 naar Nederland © Hyundai

Volledig scherm De vernieuwde Hyundai Kona Electric komt in 2021 naar Nederland © Hyundai

Volledig scherm De vernieuwde Hyundai Kona Electric komt in 2021 naar Nederland © Hyundai