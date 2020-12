Hyundai i10 scoort het slechtst in nieuwste EuroNCAP-botsproef

EuroNCAP heeft vijf sterren over voor de veiligheid van de Audi A3 Sportback, Seat Leon, Isuzu D-Max, Kia Sorento en Land Rover Defender. Die werden allemaal als zeer veilig bevonden nadat ze onder meer tegen de muur en in de flank geramd waren. Enkele voetnoten zijn er wel voor de topscoorders. De Land Rover Defender heeft - niet geheel verrassend - een behoorlijk pittige uitwerking op andere voertuigen en voetgangers. Wie er zelf in zit, komt er stukken beter vanaf. De Kia Sorento scoort vooral goed dankzij een breed scala aan veiligheidssystemen die botsingen moeten voorkomen, maar was volgens NCAP bij een werkelijke frontale botsing iets minder indrukwekkend. Toch compenseert het eerste genoeg voor een topscore.