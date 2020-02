Hyundai onthult de nieuwe i20: antwoord op de populaire Polo en Clio

De Hyundai i20 is sinds de introductie van de eerste generatie in 2008 uitgegroeid tot een van de bestverkochte modellen van het merk. De nieuwe generatie wordt gebouwd in het Turkse Izmit en staat volgend maand als primeur op de Autosalon van Genève. De auto heeft nu twee 10,25 inch grote beeldschermen, die dienen als digitaal instrumentarium en als centraal scherm voor het infotainment. Ogenschijnlijk vormen de schermen één geheel in het dashboard. Althans, dat is wat Hyundai beweert: foto's van het interieur houdt de fabrikant nog even voor zichzelf. De passagiers achterin hebben een extra USB-poort en Bose ontwikkelde voor deze Hyundai een nieuw audiosysteem met zeven speakers en een subwoofer.

Het veiligheidspakket bevat nieuwe functies, waaronder een verbeterd, automatisch noodremsysteem (met radar en camera) dat voetgangers en fietsers herkent. Ook houdt de adaptive cruise-control voortaan rekening met informatie die het navigatiesysteem aanlevert. Zo kan de auto anticiperen op naderende bochten of rechte stukken op snelwegen door de snelheid aan te passen.

Lane Following Assist (LFA) past automatisch de besturing aan om de Hyundai i20 in het midden van zijn rijbaan te houden. Leading Vehicle Departure Alert (LDVA) waarschuwt de bestuurder als een voorligger wegrijdt en de bestuurder niet tijdig reageert, bijvoorbeeld in files of bij een verkeerslicht. Verder is er nu een achteruitrij-radar en de parkeerhulp biedt de mogelijkheid om de auto semi-autonoom te laten parkeren.

Lager en breder

De nieuwe i20 heeft een lagere daklijn (-24 mm) en hij is aanzienlijk breder (+30 mm) geworden. De toegenomen lengte (5 mm) is te verwaarlozen en ook de wielbasis (+10 mm) is er niet echt op vooruit gegaan. Desondanks belooft Hyundai meer ruimte voor de inzittenden. De bagageruimte is 25 liter gegroeid en biedt nu 351 liter inhoud. De lagere schouderlijn en het extra ruitje achter de achterste portieren bieden de bestuurder beter zicht dan in de vorige generatie. Een tweekleurige carrosserie met zwart dak behoort tot de opties.

Op het gebied van internet gaat de nieuwe Hyundai een flinke stap vooruit. Hij biedt aansluiting met Apple CarPlay en Android Auto en maakt draadloos opladen van je smartphone mogelijk. Hyundai Bluelink zorgt voor een permanente internetverbinding, waardoor je via je smartphone altijd contact hebt met je auto en informatie daarover kan opvragen. Live Services zorgen voor real-time informatie over weer, verkeer, snelheidscamera’s (waar dat wettelijk is toegestaan), parkeerruimte langs de openbare weg en in parkeergarages en op parkeerterreinen, Hyundai-dealervestigingen en beschikbare tankstations in de buurt én Points Of Interest (POI). Net als bij Mercedes-Benz is de spraakherkenning online: het systeem werkt vanuit de cloud, waardoor het een veel grotere en ook dynamische database heeft, met als gevolg dat de auto eerder verstaat wat je zegt.

Motoren

De sterkste motor in de nieuwe Hyundai i20 is de 1.0 T-GDi benzinemotor in twee vermogensvarianten: met 74 kW (100 pk) of met 88 kW (120 pk) en 48-volt mild-hybrid-technologie. Dit zorgt voor 3 tot 4 procent brandstof- en CO2-besparing. De versie met mild-hybrid-technologie is leverbaar in combinatie met een 7-traps automaat of een nieuw ontwikkelde handgeschakelde zesversnellingsbak (iMT). Deze intelligente transmissie ontkoppelt de motor van de transmissie als de bestuurder het gaspedaal loslaat, waardoor de auto in een vrijloop-modus gaat voor extra brandstofbesparing.

De 1.0 T-GDi met 74 kW (100 pk) zonder mild-hybrid technologie is standaard gekoppeld aan een conventionele, handgeschakelde zesversnellingsbak en optioneel beschikbaar met de 7-traps automaat. De basisversie van de nieuwe Hyundai i20 wordt aangedreven door een 1.2 MPI viercilinder benzinemotor met 62 kW (84 pk) met handgeschakelde vijfbak.

Hyundai kondigt niet aan dat de nieuwe i20 ook als volledig elektrische variant op de markt komt. Wat dat betreft heeft hij dus nog een achterstand op zijn concurrenten Opel Corsa en Peugeot 208.

Volledig scherm Hyundai i20 © Hyundai

Volledig scherm Hyundai i20 © Hyundai

Volledig scherm Hyundai i20 © Hyundai