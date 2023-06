Hyundai Tucson getest: zeer comfortabel en ook heel ruim

Fietstest 2023 Dit zijn de beste e-fatbikes

Stoer design, strak, tikkeltje smart. Innovatief ook en met trendy kleuren: zo karakteriseren de fabrikanten de lifestylefiets. Maar nuttig in het dagelijks gebruik zijn ze net zo goed. Voor jongeren die willen blitsen brengen ze de e-fatbikes: brede banden, hoog profiel plus dik, aluminium frame. Ze ogen gelikt en snel. Marco van Koppen (51) probeerde er een, in het volle besef dat blitsen er misschien in zat, maar jonger worden niet. De beide categorieën overlappen elkaar enigszins. Verder hebben we gekeken of er in 2023 nieuwe ontwikkelingen zijn in de e-bikes. Zo snel als in het afgelopen decennium zal het toch niet meer gaan?