Idir Makhlaf en Shirley Cramer zijn klant: Alekos ‘wrapt’ peperdure bolides van beroemde influencers

Nieuw topmodel Kia is bedoeld voor het samenge­stel­de gezin

De EV9, het nieuwe topmodel van Kia, is de eerste auto die is ontworpen voor een samengesteld gezin. Daarom heeft hij zeven of zes zitplaatsen, waarbij de passagiers op de twee achterste rijen tegenover elkaar kunnen zitten. Bovendien is dit volgens Kia ook gezelliger als je een halfuurtje bij de laadpaal staat te wachten.