‘Iets verbouwde’ Opel Corsa trekt aandacht van politie: ‘Hier kun je niet de weg mee op’

Ondanks twijfels gaat Tesla stug door met het aanbieden van nieuwe, zelfrijden­de software

14 mei Tesla wil de bètaversie van zijn ‘Full Self Driving’-software door meer automobilisten laten testen. Dat verkondigt topman Elon Musk op Twitter. Momenteel kan alleen nog een klein aantal Tesla-rijders het systeem ervaren, maar daar komt blijkbaar binnenkort verandering in. De timing van deze aankondiging is echter wel enigszins opvallend te noemen.