‘Ik reed veel harder’, zegt man boos nadat hij is gepakt met snelheid van 173 kilometer per uur

VRAAG & ANTWOORD ‘Rijden auto’s op Belgische benzine zuiniger?’

‘In België is Euro 95 veel goedkoper dan in Nederland: het scheelt soms 25 cent per liter en dat is veel’, aldus lezer Judith Kosters in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Soms ga ik naar België en zorg ik er dan voor dat mijn tank bijna leeg is, om hem goedkoop vol te gooien. Maar ik merk dat ik met de Belgische brandstof meer kilometers kan maken en de auto dus zuiniger rijdt. Is dit een suggestie, of kan het zo zijn dat de Belgische brandstof een net iets andere samenstelling heeft, waardoor je er meer kilometers mee kunt rijden?’

4 november