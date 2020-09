‘Ikea-truckers’ wonen onder erbarmelijke omstandigheden in cabine: ‘Het zijn middeleeuwse toestanden’

Snelheids­con­tro­le levert geld op voor de straat

17 september Een snelheidsmeting waarmee iedereen zich die netjes aan de limiet houdt, geld inzamelt voor de straat: bewoners van de Julianastraat in Tholen hebben hun twijfels over de effectiviteit van de ‘Safety Safe’ die de komende maand in hun straat staat. ,,Ik ben heel benieuwd of iedereen na die vier weken niet weer gewoon zal door gassen”, zegt Eline de Graaf.