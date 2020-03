Import van tweedehands auto's met 63 procent gedaald, maar meer auto's voor de APK

Met deze ra­ce-Por­sche mag je gewoon de openbare weg op

25 maart De Porsche 917 is een van de meest zeldzame raceauto's ter wereld. Van de auto, die te zien was in de film Le Mans uit 1970, zijn er 60 gebouwd en daar is nog slechts een handvol van over. Het bedrijf Icon Engineering brengt daar verandering in: er komen replica’s aan.