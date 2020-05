In de auto spelen met telefoon wordt steeds groter probleem

Stomphorst verwijst naar de verkeersveiligheidscampagne MONO. Het doel daarvan is mensen te laten zorgen dat ze ongestoord onderweg zijn, zonder afleiding van hun telefoon. Zodat ze hun ogen op de weg houden en niet op hun scherm. ,,En als je toch toch aan de slag wil met je telefoon, ga dan op een parkeerplaats staan.”



Naast de campagne MONO grijpt de overheid in door het app-verbod op de fiets en door asociaal gedrag op de weg hard aan te pakken, aldus minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat).



,,In het verkeer kan een paar seconden onoplettendheid, letterlijk een mensenleven kosten. Met als gevolg levenslang verdriet voor mensen die hun kind, geliefde, vader of moeder verliezen. Als je in de auto of op de fiets zit, ben je maar bezig met één ding: het verkeer.”



Momenteel zijn er al verschillende systemen op telefoons en in sommige auto’s beschikbaar die nieuwe berichten tegenhouden terwijl je onderweg bent. Zoals de AutoModus-app. Ze kunnen zelfs automatisch een voorgeprogrammeerd antwoord sturen. Om mobielvrij te fietsen is er de PhoNo-app.