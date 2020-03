In deze gemeentes loop je het grootste risico op autovandalisme

In Den Helder, Arnhem en Veenendaal loop je het meeste risico op autovandalisme, zo blijkt uit cijfers van de politie. Vorig jaar werden dagelijks 94 gevallen van autovandalisme gemeld. Dat betekent dat bijna vier keer per uur een autobezitter hiervan slachtoffer werd.

Volgens vergelijkingssite Independer registreerde de politie vorig jaar 1.550 gevallen van autovandalisme meer dan in 2018. Het totale aantal meldingen kwam in 2019 uit op 34.340. Dat is een stijging van 4,7 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De stijging is opmerkelijk, omdat het aantal vernielingen aan auto’s, zoals afgetrapte spiegels, bekraste deuren of motorkappen of een ster in de voorruit, in eerdere jaren juist afnam.

Sterkste stijging in Ede

Op de autovandalismekaart van Independer is zichtbaar dat in 175 van de 355 gemeenten het aantal registraties van autovandalisme toenam. De sterkste stijging vond plaats in de gemeente Ede. Hier werden maar liefst 200 gevallen méér geregistreerd dan in 2018. Ook Den Haag (+185), Utrecht (+185), Arnhem (+150), Veenendaal (+120) en Sittard-Geleen (+105) hadden met forse stijgingen te maken. In 53 gemeenten bleef het aantal registraties in 2019 gelijk. Dit was ook het geval in een aantal grotere gemeenten, zoals Eindhoven, Maastricht en Gooise Meren.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © ANP

Den Helder trieste koploper

Het relatief grootste aantal gevallen van autovandalisme vond - met uitzondering van Arnhem - plaats in kleinere gemeenten. In Den Helder was het risico op autovandalisme - met 9 registraties per 1.000 auto’s - het hoogst. Ook in Arnhem (8), Etten-Leur (8), Diemen (8), Veenendaal (8) en Zandvoort (8) werden relatief vaak auto’s vernield.

De top 10 van gemeenten met de meeste gevallen van autovandalisme bestaat voornamelijk uit de grote steden. Maar liefst een kwart (25,7 procent) van de vernielingen vond plaats in deze gemeenten. Rotterdam is, net als in 2018, koploper in het aantal geregistreerde gevallen van autovernieling. In de provincies Zuid-Holland (7.855), Noord-Holland (5.830) en Noord-Brabant (5.350) werden afgelopen jaar (net als in 2018) de meeste gevallen van autovandalisme geregistreerd.

Sterkste daling in Hengelo