In deze landen zijn winterbanden en sneeuwkettingen verplicht

Winterbanden, ja of nee? Een weekendje Winterberg kan, mits de wegen sneeuwvrij zijn. Maar in Oostenrijk is het in de periode van 1 november tot 15 april verplicht winterbanden met een profiel van minstens 4 millimeter onder de auto te hebben. Wordt een automobilist betrapt zonder goede winterbanden, dan volgt een boete van 35 euro. Heeft de bestuurder ook een gevaarlijke situatie veroorzaakt, dan kan de boete oplopen tot liefst 5.000 euro en mag de auto in beslag genomen worden. In Oostenrijk moet je zelfs standaard sneeuwkettingen in de auto hebben, maar in Zwitserland bijvoorbeeld zijn winterbanden niet eens verplicht. Kortom: verwarring alom.