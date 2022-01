In deze stad is de kans op schade aan je auto het grootst

Automobilisten lopen het grootste risico op schade in de provincie Utrecht. De kans dat je auto mikpunt wordt van inbraak, vandalisme of diefstal is hier zo’n 30 procent groter dan elders in Nederland. Ook rijden in de provincie Utrecht meer dronken bestuurders.

Zeeuwse automobilisten hebben het beter voor elkaar: het risico dat er iets met de auto gebeurt is in Zeeland juist een kwart lager dan gemiddeld. Dat blijkt uit de Auto Risicometer van Independer, die de kans op autoschade berekent op basis van data van het CBS, Rijkswaterstaat (RWS), en de Nationale Politie.

Het risico wordt bepaald op basis van alle geregistreerde auto-inbraken, autodiefstallen, verkeersongelukken binnen de bebouwde kom, gevallen van autovandalisme en de betrapte dronken bestuurders in 2020. Deze aantallen worden afgewogen tegen de geregistreerde personenauto’s per gemeente en provincie.

Utrecht meest onveilige stad voor auto's

Utrecht blijkt de meest onveilige provincie, wat kans op autoschade betreft. Ook in Noord-Brabant (+17,6 procent) en Noord-Holland (+15,1 procent) hebben inwoners veel kans op autoschade. De stad Utrecht blijkt eveneens relatief onveilig voor automobilisten. In geen enkele gemeente is de kans op autoschade namelijk zo groot als in de Domstad (+80,9 procent).

Volgens Jochem Hoogenboom van de gemeente Utrecht is met name auto-inbraak al jarenlang een groot probleem in Utrecht. ,,Waarom dat zo is, is lastig te zeggen. We zien dat het aantal auto-inbraken in Utrecht wel het hardste daalt, maar nog steeds relatief hoger ligt dan in de overige vier grote steden. Diefstal van auto-onderdelen door georganiseerde dadergroepen is daarbij een trend. Auto-onderdelen worden op bestelling gestolen, het liefst op locaties die dicht bij de snelweg liggen.”

Sinds 2016 heeft de gemeente Utrecht een integrale aanpak voor wat betreft het terugdringen van autokraken. Meer toezicht, fysieke maatregelen ter voorkoming van diefstal en het versterken van de opsporing in samenwerking met de politie moeten het aantal inbraken in auto's verder terugdringen. ,,Op hotspots zorgen we voor extra aandacht”, zegt Hoogenboom. ,,Parkeergarages zijn vaak plekken waar veel auto-inbraken plaatsvinden. We houden de cijfers op wijkniveau in de gaten in overleg met politie en sturen bij als er een opvallende trend is.”

Kwart van alle meldingen in Zuid-Holland

Niet alleen Utrecht doet het slecht. In de provincie Zuid-Holland staat je auto het minst veilig geparkeerd, zo blijkt uit de Auto Risicometer. In die provincie werden zo’n 7900 gevallen van autovandalisme geregistreerd, wat neerkomt op ongeveer een kwart van alle meldingen in heel Nederland. Het Zeeuwse Borsele komt als veiligste gemeente uit de bus. De kans op autoschade is hier juist 73,8 procent lager dan elders in Nederland. Ook in Veere (-70,5 procent) en Tholen (-70 procent) lopen automobilisten veel minder risico op onder andere auto-inbraken, -diefstallen en -vandalisme.

Utrecht, Zandvoort en Ouder-Amstel meest onveilige gemeenten

,,Deze informatie is zeer belangrijk voor jouw autoverzekering”, zegt Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij vergelijkingssite Independer. ,,Wanneer er een verhoogde kans is op schade of inbraak in jouw gemeente kun je overwegen om een WA+ of allrisk-autoverzekering af te sluiten. Dan krijg je die schade in het geheel of grotendeels terug van de verzekering”, aldus Dijcks. Ook adviseert Dijcks om kleine schades niet altijd te claimen bij je verzekeraar. ,,Vaak is het voordeliger om deze zelf te betalen. Je valt dan niet terug in schadevrije jaren en dat voorkomt dat je op lange termijn een hogere premie gaat betalen.”

Top 5 van gemeenten met de meeste kans op schade aan auto’s:

Utrecht, Utrecht (+80,9 procent)

Zandvoort, Noord-Holland (+66,1 procent)

Ouder-Amstel, Noord-Holland (+63 procent)

Eindhoven, Noord-Brabant (+62,2 procent)

Bunnik en Stichtse Vecht, Utrecht (+56,5 procent)

