In deze steden stonden dit jaar de meeste files

Vooral de Franse steden doen het slecht als het gaat om vertragingen, en dan met name Parijs. De oorzaak hiervan is volgens Inrix gelegen in het feit dat het stadsbestuur onder leiding van burgemeester Anne Hidalgo in rap tempo auto’s uit de stad weert. In haar strijd tegen vervuiling worden straten afgesloten voor auto’s en wordt de maximumsnelheid op de ringwegen verlaagd.

In 2021 stond een Parijse automobilist gemiddeld 140 uur in de file. Een waarde die alleen wordt overtroffen door Londen (148 uur) met zijn eveneens aangescherpte anti-autobeleid. In Brussel stonden automobilisten gemiddeld 134 uur in de file, gevolgd door Moskou met 108 uur en New York met 102 uur. Bogota zakte van de eerste plaats vorig jaar naar de achtste dit jaar, terwijl Brussel en Palermo voor het eerst in de top 10 staan.