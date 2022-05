In dit Duitse hotel rijd je met de auto tot aan de deur van je kamer, ook op de verdiepingen

In een hotel in Frankfurt kunnen gasten met de auto naar hun kamer rijden. Een woongebouw in Berlijn diende als voorbeeld. Een tweede autohotel is in aanbouw in Düsseldorf.

Op vakantie met de auto heeft bij menig auto-eigenaar de voorkeur. Maar parkeergarages in hotels zijn vaak krap, parkeren op straat (zoals bij motels, bijvoorbeeld in Amerika) is onveilig en je bagage door de lobby naar je kamer zeulen blijft vervelend.

In het b’mine Hotel op de luchthaven van Frankfurt kunnen gasten met een speciale lift hun auto direct voor de hotelkamer op het bijbehorende terras rijden. Een woongebouw in Berlijn diende als inspiratie voor de ‘Car Loft’-kamers. Naast de locatie in Frankfurt komt er dus ook een vestiging in Düsseldorf. De opening staat gepland voor later dit jaar.

‘Je hoeft niemand tegen te komen’

Het hotel is sowieso vrij modern. ,,Gasten die geen contact willen met anderen, hoeven niet naar de receptie te gaan of door het hotel te lopen”, vertelt hotelmanager Andreas Spitzner tegen persbureau DPA. ,,Inchecken is eenvoudig via de app van het hotel. De toegangsgegevens voor de lift, die alleen op jouw eigen kamer stopt, worden naar de smartphone gestuurd.’’ Er zijn ook oplaadpunten voor elektrische auto’s in de veertig Car Loft-kamers.

